Миссия России в ООН заявила о важности активизации дипусилий по Украине
00:13 30.08.2025 (обновлено: 00:15 30.08.2025)
Миссия России в ООН заявила о важности активизации дипусилий по Украине
Миссия России в ООН заявила о важности активизации дипусилий по Украине - РИА Новости, 30.08.2025
Миссия России в ООН заявила о важности активизации дипусилий по Украине
И.о. постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил о важности активизации дипломатических усилий по Украине для выхода на "взаимоприемлемые... РИА Новости, 30.08.2025
ООН, 30 авг - РИА Новости. И.о. постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил о важности активизации дипломатических усилий по Украине для выхода на "взаимоприемлемые развязки". "Для выхода на взаимоприемлемые развязки, которые гарантировали бы невозобновление конфликта, необходимо активизировать дипломатические усилия", - сказал Полянский в ходе заседания СБ ООН.
россия, украина, дмитрий полянский, оон
Россия, Украина, Дмитрий Полянский, ООН
Миссия России в ООН заявила о важности активизации дипусилий по Украине

Полянский: необходимо активизировать дипломатические усилия по Украине

© AP Photo / Seth WenigДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Дмитрий Полянский. Архивное фото
ООН, 30 авг - РИА Новости. И.о. постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил о важности активизации дипломатических усилий по Украине для выхода на "взаимоприемлемые развязки".
"Для выхода на взаимоприемлемые развязки, которые гарантировали бы невозобновление конфликта, необходимо активизировать дипломатические усилия", - сказал Полянский в ходе заседания СБ ООН.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Полянский: США увидели важность устранения первопричин конфликта на Украине
РоссияУкраинаДмитрий ПолянскийООН
 
 
