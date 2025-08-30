https://ria.ru/20250830/oon-2038430908.html
Миссия России в ООН заявила о важности активизации дипусилий по Украине
ООН, 30 авг - РИА Новости. И.о. постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил о важности активизации дипломатических усилий по Украине для выхода на "взаимоприемлемые развязки". "Для выхода на взаимоприемлемые развязки, которые гарантировали бы невозобновление конфликта, необходимо активизировать дипломатические усилия", - сказал Полянский в ходе заседания СБ ООН.
