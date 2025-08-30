https://ria.ru/20250830/ombudsmen-2038446433.html
Омбудсмен предложила принудительно трудоустраивать уклонистов от алиментов
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Принудительное трудоустройство для мужчин, уклоняющихся от уплаты алиментов, стоит ввести в РФ, считает уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. "Принудительное трудоустройство для мужчин, которые избегают алиментов (стоит ввести в РФ - ред.), а задолженности по алиментам в стране составляют миллиарды, поэтому здесь бы я ввела эту меру. Она успешно действует на территории нашего дружественного, содружественного государства Белоруссии. То есть, если мужчина говорит, что у него нет дохода, нет работы, а по факту он скрывает свои доходы и не хочет помогать своим детям, то он принудительно трудоустраивается, и с этой зарплаты идет содержание детей", - сказала Мишонова в беседе с РИА Новости. Мишонова напомнила, что после Великой Отечественной войны в Советском Союзе действовали особые нормы, призванные поддержать семьи: в частности, налог на бездетность, строгие требования к выплатам алиментов, а также уголовное наказание за уклонение от их уплаты. По ее словам, часть этих мер сегодня вызвала бы отторжение в обществе, однако опыт принудительного трудоустройства мужчин, уклоняющихся от алиментов, мог бы быть актуален и сейчас. "Есть, конечно, нормы, которые вызывают у общества отторжение и непонимание, и несогласие. Например, налог на бездетность. После войны он был введен и действовал на протяжении, если я не ошибаюсь, 30 лет, причем налог на бездетность не платили только те, у кого было трое детей. Была введена жесткая мера по поводу содержания детей со стороны отцов. И алиментные обязательства, принудительные трудоустройства, и если человек отказывался платить алименты, то была введена мера - уголовное преследование до двух лет лишения свободы", - добавила Мишонова.
