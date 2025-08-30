https://ria.ru/20250830/ogranicheniya-2038455264.html
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 30.08.2025
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты
Ограничения сняты в аэропортах Казани и Нижнекамска, на запасной аэродром ушел один летевший в Нижнекамск самолет, сообщил официальный представитель Росавиации... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T06:25:00+03:00
2025-08-30T06:25:00+03:00
2025-08-30T06:26:00+03:00
происшествия
нижнекамск
казань
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951876506_0:16:2937:1668_1920x0_80_0_0_10cb7f267f06a68eac0254e5ded764e9.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Ограничения сняты в аэропортах Казани и Нижнекамска, на запасной аэродром ушел один летевший в Нижнекамск самолет, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорты Казани; Нижнекамска. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - написал он в своем Telegram-канале. Кореняко добавил, что в период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Нижнекамск.
https://ria.ru/20250830/ogranicheniya-2038452681.html
нижнекамск
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951876506_303:0:2635:1749_1920x0_80_0_0_42ca4b9ee0e1c95e5f99b02d167fc90d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижнекамск, казань, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Происшествия, Нижнекамск, Казань, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты
Росавиация: в аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты