В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты

2025-08-30T06:25:00+03:00

2025-08-30T06:25:00+03:00

2025-08-30T06:26:00+03:00

происшествия

нижнекамск

казань

артем кореняко

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Ограничения сняты в аэропортах Казани и Нижнекамска, на запасной аэродром ушел один летевший в Нижнекамск самолет, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорты Казани; Нижнекамска. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - написал он в своем Telegram-канале. Кореняко добавил, что в период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Нижнекамск.

