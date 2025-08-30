https://ria.ru/20250830/ogranicheniya-2038452681.html

В аэропорту Самары сняли ограничения на полеты

2025-08-30T05:32:00+03:00

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Самары, за время действия ограничений на запасной аэродром ушли три самолета, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Самары ("Курумоч"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале. Он добавил, что в период действия ограничений на запасной аэродром "ушли" три самолета.

