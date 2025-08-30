Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты
02:39 30.08.2025
В аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T02:39:00+03:00
2025-08-30T02:39:00+03:00
сочи
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в Telegram-канале.
сочи
сочи, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Сочи, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в Telegram-канале.
СочиАртем КоренякоФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
