В аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты
В аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 30.08.2025
В аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в Telegram-канале.
