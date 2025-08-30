https://ria.ru/20250830/ogranicheniya-2038435625.html
В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 30.08.2025
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.
