В аэропорту Уфы ввели временные ограничения на полеты

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 30.08.2025

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Уфа. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

