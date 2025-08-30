https://ria.ru/20250830/ogranicheniya--2038483798.html
В аэропорту Уфы ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Уфы ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 30.08.2025
В аэропорту Уфы ввели временные ограничения на полеты
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T12:02:00+03:00
2025-08-30T12:02:00+03:00
2025-08-30T12:13:00+03:00
уфа
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
артем кореняко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692721_0:131:3173:1916_1920x0_80_0_0_e062f8d0e1532856cce0746bd0400cd8.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Уфа. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250830/samolet-2038485593.html
уфа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692721_222:0:2951:2047_1920x0_80_0_0_0c8b04a9787bfdb31d8e629952eebb68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уфа, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, артем кореняко
Уфа, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность, Артем Кореняко
В аэропорту Уфы ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Уфы ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов