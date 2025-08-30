Рейтинг@Mail.ru
04:14 30.08.2025 (обновлено: 09:27 30.08.2025)
происшествия
краснодар
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Пожар на 300 квадратных метрах вспыхнул на Краснодарском НПЗ, где из-за падения обломков БПЛА повреждена одна из технологических установок, предварительно, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб региона в Telegram-канале."В Краснодаре идет отражение атаки БПЛА. Из-за падения обломков беспилотников на территории Краснодарского НПЗ повреждена одна из технологических установок, произошел пожар на площади около 300 квадратных метров", — говорится в сообщении.Предварительно, пострадавших нет, в настоящее время на месте работают пожарные и другие экстренные службы. Сотрудников предприятия эвакуировали.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские военные используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
происшествия, краснодар
Происшествия, Краснодар

На Краснодарском НПЗ после падения БПЛА начался пожар

© РИА Новости / Николай Хижняк
Сотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС России . Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Пожар на 300 квадратных метрах вспыхнул на Краснодарском НПЗ, где из-за падения обломков БПЛА повреждена одна из технологических установок, предварительно, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб региона в Telegram-канале.
"В Краснодаре идет отражение атаки БПЛА. Из-за падения обломков беспилотников на территории Краснодарского НПЗ повреждена одна из технологических установок, произошел пожар на площади около 300 квадратных метров", — говорится в сообщении.
Предварительно, пострадавших нет, в настоящее время на месте работают пожарные и другие экстренные службы. Сотрудников предприятия эвакуировали.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские военные используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Алексин - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
В Тульской области обломки БПЛА упали на территорию предприятия
