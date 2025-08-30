https://ria.ru/20250830/npz-2038448657.html

На Краснодарском НПЗ после падения БПЛА начался пожар

На Краснодарском НПЗ после падения БПЛА начался пожар - РИА Новости, 30.08.2025

На Краснодарском НПЗ после падения БПЛА начался пожар

Пожар на 300 квадратных метрах вспыхнул на Краснодарском НПЗ, где из-за падения обломков БПЛА повреждена одна из технологических установок, предварительно,... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T04:14:00+03:00

2025-08-30T04:14:00+03:00

2025-08-30T09:27:00+03:00

происшествия

краснодар

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151910/47/1519104718_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_b2ea9e4fe93777c64dde9355cc4a2b93.jpg

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Пожар на 300 квадратных метрах вспыхнул на Краснодарском НПЗ, где из-за падения обломков БПЛА повреждена одна из технологических установок, предварительно, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб региона в Telegram-канале."В Краснодаре идет отражение атаки БПЛА. Из-за падения обломков беспилотников на территории Краснодарского НПЗ повреждена одна из технологических установок, произошел пожар на площади около 300 квадратных метров", — говорится в сообщении.Предварительно, пострадавших нет, в настоящее время на месте работают пожарные и другие экстренные службы. Сотрудников предприятия эвакуировали.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские военные используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20250830/bespilotniki-2038433995.html

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодар