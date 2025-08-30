https://ria.ru/20250830/neft-2038568321.html
КТК завершил основные работы по ликвидации разливов нефти на терминале
КТК завершил основные работы по ликвидации разливов нефти на терминале - РИА Новости, 30.08.2025
КТК завершил основные работы по ликвидации разливов нефти на терминале
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) завершил основные работы по плану ликвидации разливов нефти в акватории своего терминала после утечки нефти,... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T19:30:00+03:00
2025-08-30T19:30:00+03:00
2025-08-30T22:23:00+03:00
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035014162_0:0:3440:1935_1920x0_80_0_0_b1b484a174f588eea610dab3f6889f89.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) завершил основные работы по плану ликвидации разливов нефти в акватории своего терминала после утечки нефти, произошедшей накануне при погрузке танкера, сообщили в компании."Тридцатого августа 2025 года по итогам объективного контроля поверхности моря штабом руководства операцией на морском терминале (МТ) КТК принято решение о завершении основных работ по плану ПЛРН (предупреждения и ликвидации разливов нефти) в акватории МТ КТК", — сообщил консорциум.Специалисты осмотрели побережье от пляжа села Южная Озереевка до заповедника Утриш и пляжей города Анапа, там не обнаружили нефти и нефтесодержащих пленок.В операции принимало участие 13 буксиров, четыре маломерных судна, пять нефтесборных скиммеров и девять плавучих емкостей, развернуто более 1000 метров боновых заграждений.В акватории морского терминала КТК также сняли режим локальной ЧС.Объем вытекшей нефти по-прежнему уточняется, проводится расследование причин нештатной ситуации, при которой произошла активация морского разрывного соединения плавучего рукава от ВПУ к танкеру.Утечка нефти произошла накануне на выносном причальном устройстве (ВПУ-2) КТК в Черном море при погрузке нефти на танкер T. Semahat, причал вывели из эксплуатации на неопределенный срок. Согласно данным портала MarineTraffic, судно ходит под турецким флагом. Никто не пострадал. В Росморречфлоте уточняли, что утечка незначительная.Нефть с морского терминала КТК отгружается через три выносных причала, обычно отгрузки идут с двух, а третий находится в резерве. Ранее КТК сообщал, что с 15 августа планово вывел из эксплуатации ВПУ-3 сроком на три недели для замены плавучих и подводных шлангов. Таким образом, в работе остался только один из трех выносных причалов — ВПУ-1.
https://ria.ru/20240617/yakutiya-1953469255.html
https://ria.ru/20221222/utechka-1840399168.html
https://ria.ru/20250829/chp-2038413362.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035014162_711:0:3440:2047_1920x0_80_0_0_a0c2089ac29a7fc6103ee9f361c75f58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
КТК завершил основные работы по ликвидации разливов нефти на терминале
КТК принял решение завершить работы по ликвидации разливов нефти на терминале
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) завершил основные работы по плану ликвидации разливов нефти в акватории своего терминала после утечки нефти, произошедшей накануне при погрузке танкера, сообщили в компании.
«
"Тридцатого августа 2025 года по итогам объективного контроля поверхности моря штабом руководства операцией на морском терминале (МТ) КТК принято решение о завершении основных работ по плану ПЛРН (предупреждения и ликвидации разливов нефти) в акватории МТ КТК", — сообщил консорциум.
Специалисты осмотрели побережье от пляжа села Южная Озереевка до заповедника Утриш и пляжей города Анапа
, там не обнаружили нефти и нефтесодержащих пленок.
В операции принимало участие 13 буксиров, четыре маломерных судна, пять нефтесборных скиммеров и девять плавучих емкостей, развернуто более 1000 метров боновых заграждений.
Нефтепроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80 процентов экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК.
В акватории морского терминала КТК также сняли режим локальной ЧС.
Объем вытекшей нефти по-прежнему уточняется, проводится расследование причин нештатной ситуации, при которой произошла активация морского разрывного соединения плавучего рукава от ВПУ к танкеру.
Утечка нефти произошла накануне на выносном причальном устройстве (ВПУ-2) КТК в Черном море
при погрузке нефти на танкер T. Semahat, причал вывели из эксплуатации на неопределенный срок. Согласно данным портала MarineTraffic, судно ходит под турецким флагом. Никто не пострадал. В Росморречфлоте
уточняли, что утечка незначительная.
Нефть с морского терминала КТК отгружается через три выносных причала, обычно отгрузки идут с двух, а третий находится в резерве. Ранее КТК сообщал, что с 15 августа планово вывел из эксплуатации ВПУ-3 сроком на три недели для замены плавучих и подводных шлангов. Таким образом, в работе остался только один из трех выносных причалов — ВПУ-1.