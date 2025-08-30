Рейтинг@Mail.ru
КТК завершил основные работы по ликвидации разливов нефти на терминале - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:30 30.08.2025 (обновлено: 22:23 30.08.2025)
https://ria.ru/20250830/neft-2038568321.html
КТК завершил основные работы по ликвидации разливов нефти на терминале
КТК завершил основные работы по ликвидации разливов нефти на терминале - РИА Новости, 30.08.2025
КТК завершил основные работы по ликвидации разливов нефти на терминале
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) завершил основные работы по плану ликвидации разливов нефти в акватории своего терминала после утечки нефти,... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T19:30:00+03:00
2025-08-30T22:23:00+03:00
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035014162_0:0:3440:1935_1920x0_80_0_0_b1b484a174f588eea610dab3f6889f89.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) завершил основные работы по плану ликвидации разливов нефти в акватории своего терминала после утечки нефти, произошедшей накануне при погрузке танкера, сообщили в компании."Тридцатого августа 2025 года по итогам объективного контроля поверхности моря штабом руководства операцией на морском терминале (МТ) КТК принято решение о завершении основных работ по плану ПЛРН (предупреждения и ликвидации разливов нефти) в акватории МТ КТК", — сообщил консорциум.Специалисты осмотрели побережье от пляжа села Южная Озереевка до заповедника Утриш и пляжей города Анапа, там не обнаружили нефти и нефтесодержащих пленок.В операции принимало участие 13 буксиров, четыре маломерных судна, пять нефтесборных скиммеров и девять плавучих емкостей, развернуто более 1000 метров боновых заграждений.В акватории морского терминала КТК также сняли режим локальной ЧС.Объем вытекшей нефти по-прежнему уточняется, проводится расследование причин нештатной ситуации, при которой произошла активация морского разрывного соединения плавучего рукава от ВПУ к танкеру.Утечка нефти произошла накануне на выносном причальном устройстве (ВПУ-2) КТК в Черном море при погрузке нефти на танкер T. Semahat, причал вывели из эксплуатации на неопределенный срок. Согласно данным портала MarineTraffic, судно ходит под турецким флагом. Никто не пострадал. В Росморречфлоте уточняли, что утечка незначительная.Нефть с морского терминала КТК отгружается через три выносных причала, обычно отгрузки идут с двух, а третий находится в резерве. Ранее КТК сообщал, что с 15 августа планово вывел из эксплуатации ВПУ-3 сроком на три недели для замены плавучих и подводных шлангов. Таким образом, в работе остался только один из трех выносных причалов — ВПУ-1.
https://ria.ru/20240617/yakutiya-1953469255.html
https://ria.ru/20221222/utechka-1840399168.html
https://ria.ru/20250829/chp-2038413362.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035014162_711:0:3440:2047_1920x0_80_0_0_a0c2089ac29a7fc6103ee9f361c75f58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия
Происшествия, Россия
КТК завершил основные работы по ликвидации разливов нефти на терминале

КТК принял решение завершить работы по ликвидации разливов нефти на терминале

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМоре
Море - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Море. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) завершил основные работы по плану ликвидации разливов нефти в акватории своего терминала после утечки нефти, произошедшей накануне при погрузке танкера, сообщили в компании.
«
"Тридцатого августа 2025 года по итогам объективного контроля поверхности моря штабом руководства операцией на морском терминале (МТ) КТК принято решение о завершении основных работ по плану ПЛРН (предупреждения и ликвидации разливов нефти) в акватории МТ КТК", — сообщил консорциум.
Специалисты осмотрели побережье от пляжа села Южная Озереевка до заповедника Утриш и пляжей города Анапа, там не обнаружили нефти и нефтесодержащих пленок.
В операции принимало участие 13 буксиров, четыре маломерных судна, пять нефтесборных скиммеров и девять плавучих емкостей, развернуто более 1000 метров боновых заграждений.
Служба спасения Якутии вылетает на место разлива нефти под селом Хоринцы в Олекминском районе - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
В Якутии ликвидируют последствия утечки нефти с судна в реку Лена
17 июня 2024, 16:56

Нефтепроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80 процентов экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК.

В акватории морского терминала КТК также сняли режим локальной ЧС.
Объем вытекшей нефти по-прежнему уточняется, проводится расследование причин нештатной ситуации, при которой произошла активация морского разрывного соединения плавучего рукава от ВПУ к танкеру.
Судно в Кильском канале - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
На севере Германии произошла утечка нефти
22 декабря 2022, 00:59
Утечка нефти произошла накануне на выносном причальном устройстве (ВПУ-2) КТК в Черном море при погрузке нефти на танкер T. Semahat, причал вывели из эксплуатации на неопределенный срок. Согласно данным портала MarineTraffic, судно ходит под турецким флагом. Никто не пострадал. В Росморречфлоте уточняли, что утечка незначительная.
Нефть с морского терминала КТК отгружается через три выносных причала, обычно отгрузки идут с двух, а третий находится в резерве. Ранее КТК сообщал, что с 15 августа планово вывел из эксплуатации ВПУ-3 сроком на три недели для замены плавучих и подводных шлангов. Таким образом, в работе остался только один из трех выносных причалов — ВПУ-1.
Побережье черного моря в Туапсинском районе - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
КТК выясняет причины утечки нефти в Чёрном море при погрузке на терминале
29 августа, 20:22
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала