КТК завершил основные работы по ликвидации разливов нефти на терминале

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) завершил основные работы по плану ликвидации разливов нефти в акватории своего терминала после утечки нефти, произошедшей накануне при погрузке танкера, сообщили в компании."Тридцатого августа 2025 года по итогам объективного контроля поверхности моря штабом руководства операцией на морском терминале (МТ) КТК принято решение о завершении основных работ по плану ПЛРН (предупреждения и ликвидации разливов нефти) в акватории МТ КТК", — сообщил консорциум.Специалисты осмотрели побережье от пляжа села Южная Озереевка до заповедника Утриш и пляжей города Анапа, там не обнаружили нефти и нефтесодержащих пленок.В операции принимало участие 13 буксиров, четыре маломерных судна, пять нефтесборных скиммеров и девять плавучих емкостей, развернуто более 1000 метров боновых заграждений.В акватории морского терминала КТК также сняли режим локальной ЧС.Объем вытекшей нефти по-прежнему уточняется, проводится расследование причин нештатной ситуации, при которой произошла активация морского разрывного соединения плавучего рукава от ВПУ к танкеру.Утечка нефти произошла накануне на выносном причальном устройстве (ВПУ-2) КТК в Черном море при погрузке нефти на танкер T. Semahat, причал вывели из эксплуатации на неопределенный срок. Согласно данным портала MarineTraffic, судно ходит под турецким флагом. Никто не пострадал. В Росморречфлоте уточняли, что утечка незначительная.Нефть с морского терминала КТК отгружается через три выносных причала, обычно отгрузки идут с двух, а третий находится в резерве. Ранее КТК сообщал, что с 15 августа планово вывел из эксплуатации ВПУ-3 сроком на три недели для замены плавучих и подводных шлангов. Таким образом, в работе остался только один из трех выносных причалов — ВПУ-1.

