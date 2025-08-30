https://ria.ru/20250830/neft-2038475082.html
Сечин отметил расширение дисконтов на российскую нефть в первом полугодии
Расширение дисконтов на российскую нефть наблюдалось в первом полугодии на фоне санкций и укрепления рубля, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин. РИА Новости, 30.08.2025
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Расширение дисконтов на российскую нефть наблюдалось в первом полугодии на фоне санкций и укрепления рубля, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин."Наблюдалось расширение дисконтов на российскую нефть в связи с ужесточением санкционных ограничений ЕС и США и существенное укрепление курса рубля, что негативно сказалось на финансовых результатах всех экспортеров. Замечу, что нерыночное формирование курса национальной валюты в конечном итоге приводит к нерыночному, нетранспарентному ценообразованию на нефть и нефтепродукты как на внутреннем, так и на внешнем рынке", - приводятся в отчёте компании за первое полугодие слова Сечина.
