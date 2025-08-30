Рейтинг@Mail.ru
Раненые колумбийские наемники добираются в тыл ползком, сообщили силовики - РИА Новости, 30.08.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
03:46 30.08.2025
Раненые колумбийские наемники добираются в тыл ползком, сообщили силовики
ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Раненые иностранные наемники из Колумбии в составе ВСУ в Днепропетровской области вынуждены самостоятельно доползать до тыловых позиций ВСУ из-за отсутствия помощи со стороны регулярных украинских частей, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Раненых колумбийских наемников бросают на передовых позициях. Из-за чего им приходится самостоятельно ползти в украинских тыл", - рассказал собеседник агентства. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Раненые иностранные наемники из Колумбии в составе ВСУ в Днепропетровской области вынуждены самостоятельно доползать до тыловых позиций ВСУ из-за отсутствия помощи со стороны регулярных украинских частей, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Раненых колумбийских наемников бросают на передовых позициях. Из-за чего им приходится самостоятельно ползти в украинских тыл", - рассказал собеседник агентства.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Силовики: бригада ВСУ на Сумском направлении не может компенсировать потери
