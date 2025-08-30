Рейтинг@Mail.ru
В Москве будут судить девушку, утопившую новорожденную дочь - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/moskva-2038523310.html
В Москве будут судить девушку, утопившую новорожденную дочь
В Москве будут судить девушку, утопившую новорожденную дочь - РИА Новости, 30.08.2025
В Москве будут судить девушку, утопившую новорожденную дочь
Девушка, утопившая в унитазе общежития новорожденную дочь, предстанет перед судом в Москве, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T15:34:00+03:00
2025-08-30T15:34:00+03:00
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Девушка, утопившая в унитазе общежития новорожденную дочь, предстанет перед судом в Москве, сообщает столичная прокуратура. "Перед судом предстанет 20-летняя девушка, обвиняемая в убийстве своей новорожденной дочери (статья 106 УК РФ). Обвинительное заключение по делу утвердила Никулинская межрайонная прокуратура", - говорится в Telegram-канале ведомства. Подчеркивается, что результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что причиной смерти ребенка явилась асфиксия в результате утопления. Девушка после родов утопила младенца. "Вину женщина полностью признала. Она содержится под стражей", - добавили в ведомстве. По данным следствия, 1 июня в туалете общежития на улице Генерала Дорохова в Москве было обнаружено тело новорожденного ребенка. По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что причиной смерти ребенка стала асфиксия в результате утопления. Девушку задержали, вину она признала. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, 20-летняя девушка родила в туалете дочь и оставила ее в чаше унитаза, из-за чего ребенок захлебнулся.
https://ria.ru/20250822/doch-2036891541.html
https://ria.ru/20250825/sud-2037468813.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве будут судить девушку, утопившую новорожденную дочь

В Москве утопившая в унитазе дочь девушка предстанет перед судом

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Девушка, утопившая в унитазе общежития новорожденную дочь, предстанет перед судом в Москве, сообщает столичная прокуратура.
"Перед судом предстанет 20-летняя девушка, обвиняемая в убийстве своей новорожденной дочери (статья 106 УК РФ). Обвинительное заключение по делу утвердила Никулинская межрайонная прокуратура", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Задержанная в Турции Екатерина Бурнашкина - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Оставившая дочь в туалете аэропорта Турции мать не лишена прав
22 августа, 06:16
Подчеркивается, что результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что причиной смерти ребенка явилась асфиксия в результате утопления. Девушка после родов утопила младенца.
"Вину женщина полностью признала. Она содержится под стражей", - добавили в ведомстве.
По данным следствия, 1 июня в туалете общежития на улице Генерала Дорохова в Москве было обнаружено тело новорожденного ребенка. По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что причиной смерти ребенка стала асфиксия в результате утопления. Девушку задержали, вину она признала.
Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, 20-летняя девушка родила в туалете дочь и оставила ее в чаше унитаза, из-за чего ребенок захлебнулся.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Жительницу Омской области, дочь которой захлебнулась в ведре, будут судить
25 августа, 15:22
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала