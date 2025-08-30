https://ria.ru/20250830/moskva-2038523310.html

В Москве будут судить девушку, утопившую новорожденную дочь

В Москве будут судить девушку, утопившую новорожденную дочь - РИА Новости, 30.08.2025

В Москве будут судить девушку, утопившую новорожденную дочь

Девушка, утопившая в унитазе общежития новорожденную дочь, предстанет перед судом в Москве, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T15:34:00+03:00

2025-08-30T15:34:00+03:00

2025-08-30T15:34:00+03:00

происшествия

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Девушка, утопившая в унитазе общежития новорожденную дочь, предстанет перед судом в Москве, сообщает столичная прокуратура. "Перед судом предстанет 20-летняя девушка, обвиняемая в убийстве своей новорожденной дочери (статья 106 УК РФ). Обвинительное заключение по делу утвердила Никулинская межрайонная прокуратура", - говорится в Telegram-канале ведомства. Подчеркивается, что результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что причиной смерти ребенка явилась асфиксия в результате утопления. Девушка после родов утопила младенца. "Вину женщина полностью признала. Она содержится под стражей", - добавили в ведомстве. По данным следствия, 1 июня в туалете общежития на улице Генерала Дорохова в Москве было обнаружено тело новорожденного ребенка. По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что причиной смерти ребенка стала асфиксия в результате утопления. Девушку задержали, вину она признала. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, 20-летняя девушка родила в туалете дочь и оставила ее в чаше унитаза, из-за чего ребенок захлебнулся.

https://ria.ru/20250822/doch-2036891541.html

https://ria.ru/20250825/sud-2037468813.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия