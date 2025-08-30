https://ria.ru/20250830/moskva-2038521346.html

Копию мемориальной таблички с именами индийских военных передали в музей

Копию мемориальной таблички с именами индийских военных передали в музей - РИА Новости, 30.08.2025

Копию мемориальной таблички с именами индийских военных передали в музей

Представители Минобороны РФ, Россотрудничества и посольства Индии в России передали в музейный комплекс "Дорога памяти. 1418 шагов к Победе" копию мемориальной... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T15:20:00+03:00

2025-08-30T15:20:00+03:00

2025-08-30T15:20:00+03:00

россия

индия

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010408255_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_420f84ddc2dd0600f3482adc8ec85d86.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Представители Минобороны РФ, Россотрудничества и посольства Индии в России передали в музейный комплекс "Дорога памяти. 1418 шагов к Победе" копию мемориальной таблички из Нью-Дели с именами индийских военных, удостоенных советских наград в годы Второй мировой войны, передает корреспондент РИА Новости. "Проделана большая работа, очень правильная, очень нужная работа, и она еще раз подтверждает близость наших политических позиций, близость наших народов, дружество наших народов. Это очень хорошее напоминание всем нам о совместных подвигах наших отцов и дедов", - сказал в ходе церемонии передачи замначальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Александр Зинченко. В торжественной передаче мемориальной доски также приняла участие руководитель представительства Россотрудничества в Индии Елена Ремизова, с индийской стороны присутствовал военный атташе посольства в РФ бригадный генерал Аджай Сингх Пундир. "В первую очередь я хотел бы выразить глубокую признательность правительству России и организаторам данного мероприятия за ту дань, которую они отдают военным, упомянутым здесь, на этой доске. Для меня тоже большая честь принять участие в открытии данной таблички, потому что здесь я представляю посла Республики Индия в Российской Федерации" - отметил в свою очередь Пундир. После открытия доски участники мероприятия почтили память участников войны минутой молчания. Оригинал таблички был установлен в канун празднования 80‐летия Великой Победы по инициативе и при поддержке представительства Россотрудничества в Индии в Нью‐Дели.

https://ria.ru/20250829/putin-2038369052.html

https://ria.ru/20250818/posol-2035982597.html

россия

индия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, индия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), москва