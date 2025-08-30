https://ria.ru/20250830/moskva-2038521346.html
Копию мемориальной таблички с именами индийских военных передали в музей
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Представители Минобороны РФ, Россотрудничества и посольства Индии в России передали в музейный комплекс "Дорога памяти. 1418 шагов к Победе" копию мемориальной таблички из Нью-Дели с именами индийских военных, удостоенных советских наград в годы Второй мировой войны, передает корреспондент РИА Новости. "Проделана большая работа, очень правильная, очень нужная работа, и она еще раз подтверждает близость наших политических позиций, близость наших народов, дружество наших народов. Это очень хорошее напоминание всем нам о совместных подвигах наших отцов и дедов", - сказал в ходе церемонии передачи замначальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Александр Зинченко. В торжественной передаче мемориальной доски также приняла участие руководитель представительства Россотрудничества в Индии Елена Ремизова, с индийской стороны присутствовал военный атташе посольства в РФ бригадный генерал Аджай Сингх Пундир. "В первую очередь я хотел бы выразить глубокую признательность правительству России и организаторам данного мероприятия за ту дань, которую они отдают военным, упомянутым здесь, на этой доске. Для меня тоже большая честь принять участие в открытии данной таблички, потому что здесь я представляю посла Республики Индия в Российской Федерации" - отметил в свою очередь Пундир. После открытия доски участники мероприятия почтили память участников войны минутой молчания. Оригинал таблички был установлен в канун празднования 80‐летия Великой Победы по инициативе и при поддержке представительства Россотрудничества в Индии в Нью‐Дели.
