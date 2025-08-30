https://ria.ru/20250830/moskva-2038516313.html
В Москве коллега похитил у мужчины криптовалюту на 21,4 миллиона рублей
Похитивший у мужчины в центре Москвы криптовалюту на 21,4 миллиона рублей оказался сотрудником пункта обмена криптовалюты и коллегой потерпевшего, сообщили в...
2025-08-30T14:54:00+03:00
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Похитивший у мужчины в центре Москвы криптовалюту на 21,4 миллиона рублей оказался сотрудником пункта обмена криптовалюты и коллегой потерпевшего, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что в пункте обмена электронной валюты в центре Москвы неизвестный похитил у мужчины крипту на 21,4 миллиона рублей. Позднее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что предполагаемый вор был задержан в одном из московских аэропортов, в отношении него возбудили дело по статье о "краже". "Предварительно установлено, что фигурант, являясь коллегой потерпевшего, был трудоустроен в пункте обмена криптовалюты в офисе одного из зданий на Пресненской набережной", - сказали в ведомстве. В главке добавили, что обмен валют происходил посредством криптокошелька, открытого на работодателя. Используя рабочий ноутбук, фигурант перевел криптовалюту, принадлежащую потерпевшему, на два подконтрольных своих счета, после чего скрылся. В МВД также сообщили, что в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
