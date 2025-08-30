https://ria.ru/20250830/moskva-2038516313.html

В Москве коллега похитил у мужчины криптовалюту на 21,4 миллиона рублей

В Москве коллега похитил у мужчины криптовалюту на 21,4 миллиона рублей - РИА Новости, 30.08.2025

В Москве коллега похитил у мужчины криптовалюту на 21,4 миллиона рублей

Похитивший у мужчины в центре Москвы криптовалюту на 21,4 миллиона рублей оказался сотрудником пункта обмена криптовалюты и коллегой потерпевшего, сообщили в... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T14:54:00+03:00

2025-08-30T14:54:00+03:00

2025-08-30T14:54:00+03:00

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126136_0:18:3285:1866_1920x0_80_0_0_ddf9397e098608e03f2c3da39d1436e2.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Похитивший у мужчины в центре Москвы криптовалюту на 21,4 миллиона рублей оказался сотрудником пункта обмена криптовалюты и коллегой потерпевшего, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что в пункте обмена электронной валюты в центре Москвы неизвестный похитил у мужчины крипту на 21,4 миллиона рублей. Позднее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что предполагаемый вор был задержан в одном из московских аэропортов, в отношении него возбудили дело по статье о "краже". "Предварительно установлено, что фигурант, являясь коллегой потерпевшего, был трудоустроен в пункте обмена криптовалюты в офисе одного из зданий на Пресненской набережной", - сказали в ведомстве. В главке добавили, что обмен валют происходил посредством криптокошелька, открытого на работодателя. Используя рабочий ноутбук, фигурант перевел криптовалюту, принадлежащую потерпевшему, на два подконтрольных своих счета, после чего скрылся. В МВД также сообщили, что в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

https://ria.ru/20250829/mvd-2038314333.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва