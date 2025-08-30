https://ria.ru/20250830/moskva-2038455003.html
В Москве у мужчины украли криптовалюту на 21,4 миллиона рублей
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Криптовалюту на 21,4 миллиона рублей похитили у мужчины в центре Москвы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, в полицию обратился мужчина, который рассказал, что неизвестный похитил у него в обменном пункте электронной валюты в центре Москвы криптовалюту. "Предварительно, ущерб превысил 21,4 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства.
