https://ria.ru/20250830/moskva-2038447022.html
В Москве 1 сентября изменятся правила пользования каршерингом
В Москве 1 сентября изменятся правила пользования каршерингом - РИА Новости, 30.08.2025
В Москве 1 сентября изменятся правила пользования каршерингом
Поэтапное внедрение верификации пользователей каршеринга начнется в Москве с 1 сентября, при этом предусмотрен тестовый период — несколько поездок, во время... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T03:39:00+03:00
2025-08-30T03:39:00+03:00
2025-08-30T06:26:00+03:00
общество
москва
московская городская дума
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572694324_0:322:3069:2048_1920x0_80_0_0_25442b12a498f438f9d6fa06b956d276.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Поэтапное внедрение верификации пользователей каршеринга начнется в Москве с 1 сентября, при этом предусмотрен тестовый период — несколько поездок, во время которых пользователи будут получать уведомления о необходимости пройти верификацию, сообщила РИА Новости председатель комиссии Мосгордумы по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Сабина Цветкова."С 1 сентября в Москве начинается поэтапное внедрение верификации пользователей каршеринга через портал mos.ru. Это значит, что для доступа к сервисам потребуется подтвержденная учетная запись. Большинство горожан уже имеют такую учетную запись, поэтому процесс пройдет для них быстро и удобно. Основная цель — повысить безопасность и надежность сервиса за счет подтверждения личности пользователей", — рассказала Цветкова. По ее словам, жители других городов, приезжающие в Москву и желающие воспользоваться услугами каршеринга, проходят верификацию по тем же правилам, что и москвичи."Зарегистрироваться на портале mos.ru может любой человек с номером любого российского оператора и подтвердить личность — онлайн или через центр "Мои документы". Жителям других городов также будут полезны некоторые возможности портала mos.ru. Например, они могут приобрести билеты или зарегистрироваться на мероприятия в городских учреждениях культуры, пополнить карту "Тройка" и изучить инструкции по различным вопросам жизни в городе. Кроме того, аккаунт портала mos.ru можно использовать и на других городских ресурсах, в том числе культурных, туристических и транспортных", — уточнила депутат. Собеседница агентства добавила, что предусмотрен тестовый период — несколько поездок, во время которых пользователи будут получать уведомления о необходимости пройти верификацию. "Это сделано для того, чтобы переход был максимально комфортным. Кроме того, подключение к верификации будет происходить поэтапно — с учетом возраста, стажа и рейтинга пользователя в сервисе", — резюмировала она.
https://ria.ru/20250524/moskva-2018856073.html
https://ria.ru/20250519/karshering-2017757852.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572694324_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_5165e15996ae4148e75878a1eca45edd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская городская дума
Общество, Москва, Московская городская дума
В Москве 1 сентября изменятся правила пользования каршерингом
Пользователей каршеринга будут верифицировать через городской портал Москвы
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Поэтапное внедрение верификации пользователей каршеринга начнется в Москве с 1 сентября, при этом предусмотрен тестовый период — несколько поездок, во время которых пользователи будут получать уведомления о необходимости пройти верификацию, сообщила РИА Новости председатель комиссии Мосгордумы по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Сабина Цветкова.
"С 1 сентября в Москве
начинается поэтапное внедрение верификации пользователей каршеринга через портал mos.ru. Это значит, что для доступа к сервисам потребуется подтвержденная учетная запись. Большинство горожан уже имеют такую учетную запись, поэтому процесс пройдет для них быстро и удобно. Основная цель — повысить безопасность и надежность сервиса за счет подтверждения личности пользователей", — рассказала Цветкова.
По ее словам, жители других городов, приезжающие в Москву и желающие воспользоваться услугами каршеринга, проходят верификацию по тем же правилам, что и москвичи.
"Зарегистрироваться на портале mos.ru может любой человек с номером любого российского оператора и подтвердить личность — онлайн или через центр "Мои документы". Жителям других городов также будут полезны некоторые возможности портала mos.ru. Например, они могут приобрести билеты или зарегистрироваться на мероприятия в городских учреждениях культуры, пополнить карту "Тройка" и изучить инструкции по различным вопросам жизни в городе. Кроме того, аккаунт портала mos.ru можно использовать и на других городских ресурсах, в том числе культурных, туристических и транспортных", — уточнила депутат.
Собеседница агентства добавила, что предусмотрен тестовый период — несколько поездок, во время которых пользователи будут получать уведомления о необходимости пройти верификацию.
"Это сделано для того, чтобы переход был максимально комфортным. Кроме того, подключение к верификации будет происходить поэтапно — с учетом возраста, стажа и рейтинга пользователя в сервисе", — резюмировала она.