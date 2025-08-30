https://ria.ru/20250830/moskva-2038447022.html

В Москве 1 сентября изменятся правила пользования каршерингом

В Москве 1 сентября изменятся правила пользования каршерингом - РИА Новости, 30.08.2025

В Москве 1 сентября изменятся правила пользования каршерингом

Поэтапное внедрение верификации пользователей каршеринга начнется в Москве с 1 сентября, при этом предусмотрен тестовый период — несколько поездок, во время... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T03:39:00+03:00

2025-08-30T03:39:00+03:00

2025-08-30T06:26:00+03:00

общество

москва

московская городская дума

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572694324_0:322:3069:2048_1920x0_80_0_0_25442b12a498f438f9d6fa06b956d276.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Поэтапное внедрение верификации пользователей каршеринга начнется в Москве с 1 сентября, при этом предусмотрен тестовый период — несколько поездок, во время которых пользователи будут получать уведомления о необходимости пройти верификацию, сообщила РИА Новости председатель комиссии Мосгордумы по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Сабина Цветкова."С 1 сентября в Москве начинается поэтапное внедрение верификации пользователей каршеринга через портал mos.ru. Это значит, что для доступа к сервисам потребуется подтвержденная учетная запись. Большинство горожан уже имеют такую учетную запись, поэтому процесс пройдет для них быстро и удобно. Основная цель — повысить безопасность и надежность сервиса за счет подтверждения личности пользователей", — рассказала Цветкова. По ее словам, жители других городов, приезжающие в Москву и желающие воспользоваться услугами каршеринга, проходят верификацию по тем же правилам, что и москвичи."Зарегистрироваться на портале mos.ru может любой человек с номером любого российского оператора и подтвердить личность — онлайн или через центр "Мои документы". Жителям других городов также будут полезны некоторые возможности портала mos.ru. Например, они могут приобрести билеты или зарегистрироваться на мероприятия в городских учреждениях культуры, пополнить карту "Тройка" и изучить инструкции по различным вопросам жизни в городе. Кроме того, аккаунт портала mos.ru можно использовать и на других городских ресурсах, в том числе культурных, туристических и транспортных", — уточнила депутат. Собеседница агентства добавила, что предусмотрен тестовый период — несколько поездок, во время которых пользователи будут получать уведомления о необходимости пройти верификацию. "Это сделано для того, чтобы переход был максимально комфортным. Кроме того, подключение к верификации будет происходить поэтапно — с учетом возраста, стажа и рейтинга пользователя в сервисе", — резюмировала она.

https://ria.ru/20250524/moskva-2018856073.html

https://ria.ru/20250519/karshering-2017757852.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, московская городская дума