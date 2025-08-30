Рейтинг@Mail.ru
11:32 30.08.2025 (обновлено: 11:37 30.08.2025)
Из Сочи в Абхазию отправился первый регулярный морской рейс
СОЧИ, 30 авг - РИА Новости. Первый регулярный морской рейс на судне типа "Комета 120М" отправился из Сочи в Сухум (Республика Абхазия) с загрузкой 90%, сообщил РИА Новости представитель судовладельца Павел Марухин. Пассажиров перевозит скоростное судно "Космонавт Павел Попович" с пассажировместимостью до 120 мест "Космонавт Павел Попович". Теплоход пройдет 146 километров вдоль побережья от Сочи, в 12.30 мск ожидается прибытие в Сухумском морском порту. "Загрузка 90%. Отошли. Ориентировочное время прибытия 12.30", - сказал РИА Новости Марухин. Пассажиры приобретали единый билет "Сочи - Сухум - Сочи" за 2000–2500 рублей, в одну сторону стоимость составила 1000-1500 рублей. Морское путешествие вдоль Черноморского побережья продлится около двух часов. Рейсы по направлению "Сочи - Сухум - Сочи" будут выполняться еженедельно до 1 октября, отправления планируются по пятницам, рассказал РИА Новости Марухин. "На будущее, скорее всего, будем ходить по пятницам", - сказал РИА Новости Марухин. Морское пассажирское скоростное судно на подводных крыльях "Комета 120М" длиной 35 метров развивает скорость до 35 узлов (65 километров в час). Его дальность хода в полном водоизмещении составляет 200 миль, автономность плавания - восемь часов. В Азово-Черноморском бассейне "Комета" в сезон навигации регулярно ходит между Новороссийском, Геленджиком и Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкТестовый рейс морского пассажирского судна на подводных крыльях "Комета 120М" по маршруту Сочи - Сухум
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Тестовый рейс морского пассажирского судна на подводных крыльях "Комета 120М" по маршруту Сочи - Сухум. Архивное фото
СОЧИ, 30 авг - РИА Новости. Первый регулярный морской рейс на судне типа "Комета 120М" отправился из Сочи в Сухум (Республика Абхазия) с загрузкой 90%, сообщил РИА Новости представитель судовладельца Павел Марухин.
Пассажиров перевозит скоростное судно "Космонавт Павел Попович" с пассажировместимостью до 120 мест "Космонавт Павел Попович". Теплоход пройдет 146 километров вдоль побережья от Сочи, в 12.30 мск ожидается прибытие в Сухумском морском порту.
"Загрузка 90%. Отошли. Ориентировочное время прибытия 12.30", - сказал РИА Новости Марухин.
Пассажиры приобретали единый билет "Сочи - Сухум - Сочи" за 2000–2500 рублей, в одну сторону стоимость составила 1000-1500 рублей. Морское путешествие вдоль Черноморского побережья продлится около двух часов.
Рейсы по направлению "Сочи - Сухум - Сочи" будут выполняться еженедельно до 1 октября, отправления планируются по пятницам, рассказал РИА Новости Марухин.
"На будущее, скорее всего, будем ходить по пятницам", - сказал РИА Новости Марухин.
Морское пассажирское скоростное судно на подводных крыльях "Комета 120М" длиной 35 метров развивает скорость до 35 узлов (65 километров в час). Его дальность хода в полном водоизмещении составляет 200 миль, автономность плавания - восемь часов. В Азово-Черноморском бассейне "Комета" в сезон навигации регулярно ходит между Новороссийском, Геленджиком и Сочи.
Глава "Ростеха" готов полететь на первом рейсе импортозамещенного МС-21
