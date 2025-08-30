https://ria.ru/20250830/mo-2038491370.html

ВС России нанесли поражение складам боеприпасов и местам хранения БПЛА ВСУ

Вооруженные силы РФ нанесли удары по складам боеприпасов и местам хранения беспилотных летательных аппаратов Украины, сообщило Минобороны РФ в субботу РИА Новости, 30.08.2025

специальная военная операция на украине

россия

украина

безопасность

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли удары по складам боеприпасов и местам хранения беспилотных летательных аппаратов Украины, сообщило Минобороны РФ в субботу "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

2025

