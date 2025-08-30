Мирошник назвал возможную причину убийства Парубия

https://ria.ru/20250830/miroshnik-2038551553.html

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя убийство экс-главы СНБО Андрея Парубия, заявил, что новые бандеровцы зачищают "политическую поляну" от старых в преддверии "гипотетических выборов". Ранее украинская полиция сообщила об убийстве "известного общественно-политического деятеля" во Львове в результате перестрелки. Позднее СМИ сообщили, что речь идет об экс-главе СНБО и экс-спикере Верховной рады Андрее Парубии, причастном к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. "Новые бандеровцы зачищают "политическую поляну" от старых бандеровцев в ожидании гипотетических выборов!" - написал Мирошник в своем Telegram-канале. В апреле представитель одесского подпольного движения Stop Grave рассказал РИА Новости, что расследованию трагедии в Доме профсоюзов в Одессе препятствовала специальная группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", созданная по поручению Андрея Парубия, в 2014 году занимавшего пост главы СНБО. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали. Националисты добивали людей, прыгавших из горящего Дома профсоюзов в Одессе, рассказал РИА Новости 2 мая 2025 года, в 11-ю годовщину трагедии, ставший ее свидетелем активист "антимайдана" Игорь Немодруг. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла в связи с 10-летием трагедии в Одессе, что расследование тех событий киевским режимом превратилось в фарс, но Москва убеждена, что справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и вдохновителей преступления. Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться, для предотвращения и остановки насилия и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне. В конце 2019 года экс-боец украинского спецподразделения "Беркут" Павел Аброськин рассказал РИА Новости, что считает Андрея Парубия, занимавшего во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах неформальный пост "коменданта майдана", виновным в гибели гражданских на площади Независимости в Киеве. По словам Аброськина, в расстреле митингующих также виновны экс-депутат Верховной рады Сергей Пашинский, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов и экс-депутат, лидер националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок. В 2018 году военнослужащая ВСУ, на тот момент депутат Рады Надежда Савченко заявила, что у митингующих на майдане было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Андрей Парубий.

