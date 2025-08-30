https://ria.ru/20250830/mironov-2038448295.html

Миронов призвал ФАС разобраться с завышением цен на цветы к 1 сентября

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов призвал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) провести комплексную... РИА Новости, 30.08.2025

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов призвал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) провести комплексную проверку на предмет выявления признаков злоупотребления доминирующим положением компаний и необоснованным завышением цен на цветы к 1 сентября. "В этом году за парты сядут более 18 миллионов детей, в школу пойдут 1,5 млн первоклассников, соответственно продавцы цветов в очередной раз "снимут сливки" и "заработают" баснословные суммы на букетах ко Дню знаний. С этим пора заканчивать. "Справедливая Россия" призывает ФАС России навести порядок, чтобы ко Дню влюблённых и 8 марта проблема "сезонного" роста цен была решена", - сказал Миронов РИА Новости. Он рассказал, что цены на цветы ко Дню знаний "бьют все рекорды". По словам политика, небольшой букет из нескольких роз или хризантем обойдётся родителям школьников в тысячу рублей, "скромные" композиции - от 2500 рублей, а если "что-то покрупней и посолидней", то стоимость начинается от 3500 рублей. "Поставщики и продавцы цветов высокие цены как всегда объясняют подорожанием импорта, колебанием валютного курса, проблемами с логистикой, хотя на мой взгляд, всё это надумано. Логистика после начала СВО давно уже перестроена, а курс валюты сегодня держится примерно на одном уровне. Это в ноябре 2023-го и в декабре 2024-го он достигал отметки в сто рублей за доллар. Сейчас - на 20% ниже, а значит и цены на импорт должны упасть, но не тут-то было", - добавил Миронов. Лидер партии подчеркнул, что импорт в стране должен был подешеветь, но монопольный бизнес, в том числе цветочный, пользуется ситуацией и "снимет сливки" за счёт снижения закупочных цен и дороговизны товара на прилавках. Он напомнил, что много цветов сегодня выращивается в России. В пример Миронов привел Московскую область, в которой есть крупные плантации. Миронов отметил, что россиянам постоянно приходиться переплачивать за цветы, а рост цен к 8 марта, Дню влюблённых и 1 сентября уже давно превышает уровень официальной инфляции. "Хочу напомнить, что в начале этого года депутаты парламентской фракции "Справедливая Россия – За правду" направляли обращение в ФАС России с предложением проверить цены на цветы к 8 марта. В последние годы в этой сфере происходит монополизации рынка, а значит проведение комплексной проверки на предмет выявления признаков злоупотребления доминирующим положением и необоснованным завышением цен на цветы актуально и сейчас", - подытожил он.

