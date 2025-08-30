Рейтинг@Mail.ru
В США уволили 20 IT-специалистов агентства по ЧС - РИА Новости, 30.08.2025
02:43 30.08.2025
В США уволили 20 IT-специалистов агентства по ЧС
ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила, что увольняет около 20 сотрудников ИТ-отдела Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) после того, как было обнаружено, что они пренебрегли основными протоколами безопасности. "Руководство IT-департамента FEMA провалилось на всех уровнях. Их некомпетентность подвергла риску американских граждан", - говорится в заявлении Ноэм, опубликованном на сайте министерства. В заявлении отмечается, что в ходе проверки, инициированной Ноэм, были выявлены серьезные недостатки в системе безопасности, которые могли дать злоумышленникам доступ к внутренней сети агентства. Однако угроза была устранена до того, как успела причинить вред американским гражданам. Ранее администрация президента США Дональда Трампа ввела общеправительственный мораторий на найм сотрудников до 15 октября. Исключение составили работники служб общественной безопасности и некоторые другие категории. По последним данным информационного агентства Рейтер, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) продлевает действие моратория как минимум до конца года, что связано с приближением пика сезона ураганов. Также сообщалось, что сотрудников FEMA начали отстранять от работы. Это произошло после того, как группа из 180 действующих и бывших специалистов агентства обратилась в Конгресс США с письмом, в котором они критиковали руководство, назначенное президентом США Дональдом Трампом.
ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила, что увольняет около 20 сотрудников ИТ-отдела Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) после того, как было обнаружено, что они пренебрегли основными протоколами безопасности.
"Руководство IT-департамента FEMA провалилось на всех уровнях. Их некомпетентность подвергла риску американских граждан", - говорится в заявлении Ноэм, опубликованном на сайте министерства.
В заявлении отмечается, что в ходе проверки, инициированной Ноэм, были выявлены серьезные недостатки в системе безопасности, которые могли дать злоумышленникам доступ к внутренней сети агентства. Однако угроза была устранена до того, как успела причинить вред американским гражданам.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа ввела общеправительственный мораторий на найм сотрудников до 15 октября. Исключение составили работники служб общественной безопасности и некоторые другие категории. По последним данным информационного агентства Рейтер, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) продлевает действие моратория как минимум до конца года, что связано с приближением пика сезона ураганов.
Также сообщалось, что сотрудников FEMA начали отстранять от работы. Это произошло после того, как группа из 180 действующих и бывших специалистов агентства обратилась в Конгресс США с письмом, в котором они критиковали руководство, назначенное президентом США Дональдом Трампом.
