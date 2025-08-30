МИД: в США заинтересовались деятельностью биолабораторий на Украине

Рейтинг@Mail.ru
13:10 30.08.2025 (обновлено: 13:47 30.08.2025)
россия
сша
украина
мария захарова
министерство обороны сша
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Несмотря на отсутствие внятной реакции от американских властей на доклады и расследование опасной неконтролируемой военно-биологической деятельности биолабораторий США на Украине, экспертное сообщество по прошествии долгого времени начало активно интересоваться этой темой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Отмечаем, что по прошествии долгого времени, несмотря на отсутствие какой-либо внятной реакции от американских властей, наши вопросы были услышаны американским экспертным сообществом, которое уже начало активно интересоваться данной темой", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД РФ. Она напомнила, что Россия неоднократно привлекала внимание международного сообщества к деятельности США за пределами национальной территории, в том числе на Украине, в частности, высвечивались вскрывшиеся в результате специальной военной операции факты реализации в нарушение конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) военно-биологических программ Пентагона на украинской территории, отдельные аспекты которых предавались широкой огласке в ходе брифингов Минобороны России. "Фундаментальный вклад в разоблачение указанной активности внес итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на Украине. При подготовке доклада парламентская комиссия изучила весь доступный спектр источников, имеющих отношение к биологическим программам США на украинской территории, включая документы, изъятые в ходе специальной военной операции, провела опрос многочисленных свидетелей, обладающих информацией относительно деятельности Пентагона и связанных с ним структур в украинских биолабораториях", - заключила официальный представитель МИД РФ.
россия, сша, украина, мария захарова, министерство обороны сша, в мире
Россия, США, Украина, Мария Захарова, Министерство обороны США, В мире
Здание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Несмотря на отсутствие внятной реакции от американских властей на доклады и расследование опасной неконтролируемой военно-биологической деятельности биолабораторий США на Украине, экспертное сообщество по прошествии долгого времени начало активно интересоваться этой темой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Отмечаем, что по прошествии долгого времени, несмотря на отсутствие какой-либо внятной реакции от американских властей, наши вопросы были услышаны американским экспертным сообществом, которое уже начало активно интересоваться данной темой", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД РФ.
Она напомнила, что Россия неоднократно привлекала внимание международного сообщества к деятельности США за пределами национальной территории, в том числе на Украине, в частности, высвечивались вскрывшиеся в результате специальной военной операции факты реализации в нарушение конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) военно-биологических программ Пентагона на украинской территории, отдельные аспекты которых предавались широкой огласке в ходе брифингов Минобороны России.
"Фундаментальный вклад в разоблачение указанной активности внес итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на Украине. При подготовке доклада парламентская комиссия изучила весь доступный спектр источников, имеющих отношение к биологическим программам США на украинской территории, включая документы, изъятые в ходе специальной военной операции, провела опрос многочисленных свидетелей, обладающих информацией относительно деятельности Пентагона и связанных с ним структур в украинских биолабораториях", - заключила официальный представитель МИД РФ.
