МИД России прокомментировал доклад США по правам человека
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:57 30.08.2025 (обновлено: 12:11 30.08.2025)
МИД России прокомментировал доклад США по правам человека
россия
сша
специальная военная операция на украине
мария захарова
вашингтон (штат)
джо байден
дональд трамп
в мире
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Доклад США о ситуации с правами человека в России состоит из голословных обвинений, особое недоумение вызывают абсурдные инсинуации о якобы совершении российскими военными и официальными представителями "военных преступлений и преступлений против человечности", "пытках и незаконных убийствах украинских граждан", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Обратили внимание на данный доклад, в котором приводятся, мягко выражаясь, голословные обвинения в адрес нашей страны. Особое недоумение вызывают абсурдные инсинуации о якобы совершении российскими вооруженными силами и официальными представителями "военных преступлений и преступлений против человечности", "пытках и незаконных убийствах украинских граждан", "принудительной депортации украинцев в Россию", а также "использовании детей в вооруженном конфликте", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД РФ.Она подчеркнула, что "генерирование в недрах вашингтонской бюрократии подобного рода дезинформации" происходит по инерции, заданной еще администрацией экс-президента США Джо Байдена, которая потеряла меру в своем увлеченном продвижении в менторском плане псевдодемократических ценностей, что не мешало ей закрывать глаза на авторитарную и репрессивную природу опекаемого ею неонацистского киевского режима, который вплоть до последнего дня пребывания бывшего президента США у власти исправно снабжался американскими наступательными вооружениями."Рассчитываем, что оздоровление при Дональде Трампе внешнеполитического курса США рано или поздно выразится в отказе за ненадобностью от усердно примерявшейся Вашингтоном на себе в предыдущие десятилетия тоги глобального блюстителя прав человека", - заключила Захарова.
россия
сша
вашингтон (штат)
россия, сша, мария захарова, вашингтон (штат), джо байден, дональд трамп, в мире
Россия, США, Специальная военная операция на Украине, Мария Захарова, Вашингтон (штат), Джо Байден, Дональд Трамп, В мире
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Доклад США о ситуации с правами человека в России состоит из голословных обвинений, особое недоумение вызывают абсурдные инсинуации о якобы совершении российскими военными и официальными представителями "военных преступлений и преступлений против человечности", "пытках и незаконных убийствах украинских граждан", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Обратили внимание на данный доклад, в котором приводятся, мягко выражаясь, голословные обвинения в адрес нашей страны. Особое недоумение вызывают абсурдные инсинуации о якобы совершении российскими вооруженными силами и официальными представителями "военных преступлений и преступлений против человечности", "пытках и незаконных убийствах украинских граждан", "принудительной депортации украинцев в Россию", а также "использовании детей в вооруженном конфликте", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД РФ.
Специальная военная операция на Украине
 
 
