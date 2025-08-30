https://ria.ru/20250830/mid-2038465822.html
МИД работает над "безвизом" с рядом стран Африки, Азии и Ближнего Востока
МИД работает над "безвизом" с рядом стран Африки, Азии и Ближнего Востока - РИА Новости, 30.08.2025
МИД работает над "безвизом" с рядом стран Африки, Азии и Ближнего Востока
Российский МИД продолжает работу над соглашениями о краткосрочных безвизовых поездках с рядом стран Африки, Азии и Ближнего Востока, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T09:16:00+03:00
2025-08-30T09:16:00+03:00
2025-08-30T09:16:00+03:00
в мире
африка
азия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_117:0:3523:1916_1920x0_80_0_0_263c5fdcc68bd6dc76fb0568e2fbddf5.jpg
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Российский МИД продолжает работу над соглашениями о краткосрочных безвизовых поездках с рядом стран Африки, Азии и Ближнего Востока, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. "Продолжается переговорный процесс, направленный на заключение соглашений о краткосрочных безвизовых поездках граждан еще с рядом стран Африки, Азии, Ближнего Востока", - сказал Климов. Он подчеркнул, что МИД РФ ведет такую работу с иностранными партнерами на постоянной основе, она приносит свои плоды: к примеру, в июле вступило в силу соглашение об отмене виз с Оманом, а в середине августа было подписано аналогичное соглашение с Иорданией. Полный текст читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
https://ria.ru/20250830/mid-2038457329.html
африка
азия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_85ba742905dd06cef7b62e70b97d4e96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, африка, азия, россия
В мире, Африка, Азия, Россия
МИД работает над "безвизом" с рядом стран Африки, Азии и Ближнего Востока
МИД прорабатывает возможность "безвиза" в страны Африки, Азии и Ближнего Востока