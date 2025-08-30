Рейтинг@Mail.ru
МИД работает над "безвизом" с рядом стран Африки, Азии и Ближнего Востока - РИА Новости, 30.08.2025
09:16 30.08.2025
МИД работает над "безвизом" с рядом стран Африки, Азии и Ближнего Востока
МИД работает над "безвизом" с рядом стран Африки, Азии и Ближнего Востока
2025-08-30T09:16:00+03:00
2025-08-30T09:16:00+03:00
в мире
африка
азия
россия
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Российский МИД продолжает работу над соглашениями о краткосрочных безвизовых поездках с рядом стран Африки, Азии и Ближнего Востока, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. "Продолжается переговорный процесс, направленный на заключение соглашений о краткосрочных безвизовых поездках граждан еще с рядом стран Африки, Азии, Ближнего Востока", - сказал Климов. Он подчеркнул, что МИД РФ ведет такую работу с иностранными партнерами на постоянной основе, она приносит свои плоды: к примеру, в июле вступило в силу соглашение об отмене виз с Оманом, а в середине августа было подписано аналогичное соглашение с Иорданией. Полный текст читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
африка
азия
россия
в мире, африка, азия, россия
В мире, Африка, Азия, Россия
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Российский МИД продолжает работу над соглашениями о краткосрочных безвизовых поездках с рядом стран Африки, Азии и Ближнего Востока, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
"Продолжается переговорный процесс, направленный на заключение соглашений о краткосрочных безвизовых поездках граждан еще с рядом стран Африки, Азии, Ближнего Востока", - сказал Климов.
Он подчеркнул, что МИД РФ ведет такую работу с иностранными партнерами на постоянной основе, она приносит свои плоды: к примеру, в июле вступило в силу соглашение об отмене виз с Оманом, а в середине августа было подписано аналогичное соглашение с Иорданией.
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
МИД России призвал США снять ограничения на работу консульских учреждений
07:15
 
В миреАфрикаАзияРоссия
 
 
