МИД работает над "безвизом" с рядом стран Африки, Азии и Ближнего Востока

МИД работает над "безвизом" с рядом стран Африки, Азии и Ближнего Востока

2025-08-30T09:16:00+03:00

2025-08-30T09:16:00+03:00

2025-08-30T09:16:00+03:00

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Российский МИД продолжает работу над соглашениями о краткосрочных безвизовых поездках с рядом стран Африки, Азии и Ближнего Востока, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. "Продолжается переговорный процесс, направленный на заключение соглашений о краткосрочных безвизовых поездках граждан еще с рядом стран Африки, Азии, Ближнего Востока", - сказал Климов. Он подчеркнул, что МИД РФ ведет такую работу с иностранными партнерами на постоянной основе, она приносит свои плоды: к примеру, в июле вступило в силу соглашение об отмене виз с Оманом, а в середине августа было подписано аналогичное соглашение с Иорданией. Полный текст читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

