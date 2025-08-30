Рейтинг@Mail.ru
МИД России призвал США снять ограничения на работу консульских учреждений - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:15 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/mid-2038457329.html
МИД России призвал США снять ограничения на работу консульских учреждений
МИД России призвал США снять ограничения на работу консульских учреждений - РИА Новости, 30.08.2025
МИД России призвал США снять ограничения на работу консульских учреждений
Москва неоднократно указывала США, что нынешнее положение дел в вопросе работы консульских учреждений не позволяет оказывать консульские услуги, а также... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T07:15:00+03:00
2025-08-30T07:15:00+03:00
сша
россия
барак обама
оон
главное разведывательное управление рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152355/76/1523557639_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_48c918c896b3d5c957e82b342d8238c9.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Москва неоднократно указывала США, что нынешнее положение дел в вопросе работы консульских учреждений не позволяет оказывать консульские услуги, а также добивается скорейшего взаимного снятия ограничений, но конкретные сроки зависят от США, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. "Неоднократно указывали американцам, что нынешнее положение дел не позволяет оказывать качественные консульские услуги гражданам обеих стран, и ситуацию необходимо кардинально менять. Наша позиция неизменна: мы добиваемся скорейшего взаимного снятия ограничений на работу консульских учреждений, а сроки выхода на конкретные договоренности во многом зависят от американской стороны", - сказал Климов. Климов подчеркнул, что в отличие от американцев, практически полностью прекративших выдачу виз россиянам, российские консульства, несмотря на кадровые трудности, продолжают полноформатную визовую работу. Он напомнил, что в конце 2016 года администрация экс-президента США Барака Обамы потребовала закрыть российские генконсульства в Сан-Франциско и Сиэтле, и в качестве ответной меры Россия была вынуждена пойти на зеркальные шаги в отношении генконсульств США в России. США и Россия в Стамбуле в апреле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. В МИД РФ по итогам консультаций отметили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также проведению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций. В конце 2016 года администрация американского президента Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", США тогда закрыли два жилых комплекса, являвшихся дипломатической собственностью РФ в Вашингтоне и Нью-Йорке, и объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов в США. Позднее американские власти потребовали закрыть консульство в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке, мотивируя это ответом на предложение сократить численность работников дипмиссии США в России. В Москве действия Вашингтона называли "рейдерским захватом" российской дипломатической собственности.
https://ria.ru/20250816/darchiev-2035711189.html
https://ria.ru/20250816/peregovory-2035688315.html
https://ria.ru/20250816/ssha-2035685225.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152355/76/1523557639_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_7f953f89f3b569149a0d1001330fc959.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, барак обама, оон, главное разведывательное управление рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
США, Россия, Барак Обама, ООН, Главное разведывательное управление РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
МИД России призвал США снять ограничения на работу консульских учреждений

Климов: РФ добивается от США скорейшего снятия ограничений на работу консульств

© РИА НовостиЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости
Здание МИД РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Москва неоднократно указывала США, что нынешнее положение дел в вопросе работы консульских учреждений не позволяет оказывать консульские услуги, а также добивается скорейшего взаимного снятия ограничений, но конкретные сроки зависят от США, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
"Неоднократно указывали американцам, что нынешнее положение дел не позволяет оказывать качественные консульские услуги гражданам обеих стран, и ситуацию необходимо кардинально менять. Наша позиция неизменна: мы добиваемся скорейшего взаимного снятия ограничений на работу консульских учреждений, а сроки выхода на конкретные договоренности во многом зависят от американской стороны", - сказал Климов.
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Дарчиев рассказал о процессе восстановления авиасообщения с США
16 августа, 03:21
Климов подчеркнул, что в отличие от американцев, практически полностью прекративших выдачу виз россиянам, российские консульства, несмотря на кадровые трудности, продолжают полноформатную визовую работу.
Он напомнил, что в конце 2016 года администрация экс-президента США Барака Обамы потребовала закрыть российские генконсульства в Сан-Франциско и Сиэтле, и в качестве ответной меры Россия была вынуждена пойти на зеркальные шаги в отношении генконсульств США в России.
США и Россия в Стамбуле в апреле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. В МИД РФ по итогам консультаций отметили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также проведению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций.
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Дарчиев рассказал о переговорах России и США в визовой сфере
16 августа, 01:54
В конце 2016 года администрация американского президента Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", США тогда закрыли два жилых комплекса, являвшихся дипломатической собственностью РФ в Вашингтоне и Нью-Йорке, и объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов в США. Позднее американские власти потребовали закрыть консульство в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке, мотивируя это ответом на предложение сократить численность работников дипмиссии США в России.
В Москве действия Вашингтона называли "рейдерским захватом" российской дипломатической собственности.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Дарчиев рассказал о подвижках в переговорах с США
16 августа, 01:40
 
СШАРоссияБарак ОбамаООНГлавное разведывательное управление РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала