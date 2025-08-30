МИД России призвал США снять ограничения на работу консульских учреждений

https://ria.ru/20250830/mid-2038457329.html

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Москва неоднократно указывала США, что нынешнее положение дел в вопросе работы консульских учреждений не позволяет оказывать консульские услуги, а также добивается скорейшего взаимного снятия ограничений, но конкретные сроки зависят от США, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. "Неоднократно указывали американцам, что нынешнее положение дел не позволяет оказывать качественные консульские услуги гражданам обеих стран, и ситуацию необходимо кардинально менять. Наша позиция неизменна: мы добиваемся скорейшего взаимного снятия ограничений на работу консульских учреждений, а сроки выхода на конкретные договоренности во многом зависят от американской стороны", - сказал Климов. Климов подчеркнул, что в отличие от американцев, практически полностью прекративших выдачу виз россиянам, российские консульства, несмотря на кадровые трудности, продолжают полноформатную визовую работу. Он напомнил, что в конце 2016 года администрация экс-президента США Барака Обамы потребовала закрыть российские генконсульства в Сан-Франциско и Сиэтле, и в качестве ответной меры Россия была вынуждена пойти на зеркальные шаги в отношении генконсульств США в России. США и Россия в Стамбуле в апреле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. В МИД РФ по итогам консультаций отметили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также проведению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций. В конце 2016 года администрация американского президента Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", США тогда закрыли два жилых комплекса, являвшихся дипломатической собственностью РФ в Вашингтоне и Нью-Йорке, и объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов в США. Позднее американские власти потребовали закрыть консульство в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке, мотивируя это ответом на предложение сократить численность работников дипмиссии США в России. В Москве действия Вашингтона называли "рейдерским захватом" российской дипломатической собственности.

