В Геленджике привлекли Ил-76 для борьбы с лесным пожаром
09:53 30.08.2025 (обновлено: 09:59 30.08.2025)
В Геленджике привлекли Ил-76 для борьбы с лесным пожаром
Самолёт Ил-76 привлечен для борьбы с лесным пожаром в Геленджике, на земле в тушении задействованы свыше 400 человек, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 30.08.2025
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Самолёт Ил-76 привлечен для борьбы с лесным пожаром в Геленджике, на земле в тушении задействованы свыше 400 человек, сообщает пресс-служба МЧС России.Вечером в четверг глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил, что пожар на территории Пшадского лесничества под Геленджиком разросся до 32 гектаров из-за сильного ветра. В пятницу оперативный штаб края сообщал, что площадь возгорания увеличилась до 42,4 гектара. Позднее пожар локализовали на площади 39,5 гектара."На территории Краснодарского края продолжаются работы по ликвидации лесного пожара. В тушении с воздуха задействованы самолет-амфибия Бе-200ЧС, Ил-76 и два вертолета Ми-8 МЧС России. Их использование значительно повышает эффективность борьбы с огнем, особенно в труднодоступной местности", - говорится в сообщении.Пожар начался в ночь на четверг, предположительно, из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. В связи с задымлением и возможностью распространения огня было принято решение об эвакуации ближайшей базы отдыха. В сельской школе был развернут пункт временного размещения.
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Самолёт Ил-76 привлечен для борьбы с лесным пожаром в Геленджике, на земле в тушении задействованы свыше 400 человек, сообщает пресс-служба МЧС России.
Вечером в четверг глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил, что пожар на территории Пшадского лесничества под Геленджиком разросся до 32 гектаров из-за сильного ветра. В пятницу оперативный штаб края сообщал, что площадь возгорания увеличилась до 42,4 гектара. Позднее пожар локализовали на площади 39,5 гектара.
