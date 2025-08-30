https://ria.ru/20250830/mchs-2038468377.html
В Геленджике привлекли Ил-76 для борьбы с лесным пожаром
В Геленджике привлекли Ил-76 для борьбы с лесным пожаром - РИА Новости, 30.08.2025
В Геленджике привлекли Ил-76 для борьбы с лесным пожаром
Самолёт Ил-76 привлечен для борьбы с лесным пожаром в Геленджике, на земле в тушении задействованы свыше 400 человек, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T09:53:00+03:00
2025-08-30T09:53:00+03:00
2025-08-30T09:59:00+03:00
геленджик
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ил-76
происшествия
вениамин кондратьев
россия
ми-8 амтш
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811418644_0:92:3048:1807_1920x0_80_0_0_c3537bab755fb4634b8bb935a156986b.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Самолёт Ил-76 привлечен для борьбы с лесным пожаром в Геленджике, на земле в тушении задействованы свыше 400 человек, сообщает пресс-служба МЧС России.Вечером в четверг глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил, что пожар на территории Пшадского лесничества под Геленджиком разросся до 32 гектаров из-за сильного ветра. В пятницу оперативный штаб края сообщал, что площадь возгорания увеличилась до 42,4 гектара. Позднее пожар локализовали на площади 39,5 гектара."На территории Краснодарского края продолжаются работы по ликвидации лесного пожара. В тушении с воздуха задействованы самолет-амфибия Бе-200ЧС, Ил-76 и два вертолета Ми-8 МЧС России. Их использование значительно повышает эффективность борьбы с огнем, особенно в труднодоступной местности", - говорится в сообщении.Пожар начался в ночь на четверг, предположительно, из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. В связи с задымлением и возможностью распространения огня было принято решение об эвакуации ближайшей базы отдыха. В сельской школе был развернут пункт временного размещения.
https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html
https://ria.ru/20250830/pozhar-2038468627.html
геленджик
россия
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811418644_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_f6068c33956da4d653c154ab047520ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геленджик, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, происшествия, вениамин кондратьев, россия, ми-8 амтш, краснодарский край, природные пожары в россии
Геленджик, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ил-76, Происшествия, Вениамин Кондратьев, Россия, Ми-8 АМТШ, Краснодарский край, Природные пожары в России
В Геленджике привлекли Ил-76 для борьбы с лесным пожаром
МЧС: в Геленджике привлекли Ил-76 для борьбы с лесным пожаром