В Анапе завершили сбор мазута в море на последнем участке с защитным валом
11:53 30.08.2025 (обновлено: 12:09 30.08.2025)
В Анапе завершили сбор мазута в море на последнем участке с защитным валом
анапа
происшествия
краснодарский край
керченский пролив
КРАСНОДАР, 30 авг - РИА Новости. Полностью завершен сбор мазута со дна моря в Анапе на последнем участке, где сохраняли защитный вал, больше в нем необходимости нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края."На Анапском побережье приступили к уборке полипропиленовых сетей на последних 5 километрах защитного вала. Работы начались у причала технополиса "Эра" – на последнем участке побережья до устья реки Можепсин, где еще сохранялся защитный барьер", - говорится в сообщении.Как отмечается, это было необходимо из-за водолазных работ по сбору мазута, осевшего на морском дне и риска локальных выбросов нефтепродуктов."Работы ведутся у причала в районе технополиса "Эра", где силами морской спасательной службы уже полностью завершено изъятие мазута со дна", - сказал первый заместитель начальника службы "Кубань-СПАС" Игорь Кулаев, его слова приводит оперштаб.По его словам, эжекторными установками откачано несколько десятков тонн нефтепродуктов для последующей утилизации. Необходимость в защитном вале отпала, поскольку вторичного загрязнения береговой линии не ожидается. На первом этапе уберут сети защитного вала, на втором - начнут разравнивать территории для последующего просеивания силами ООО "Курорты Анапы".Сейчас выполнены работы на участке протяженностью 1,5 километра, добавил Кулаев. Проведен первичный сбор сетей, проводится извлечение защитных конструкций.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
анапа
краснодарский край
керченский пролив
анапа, происшествия, краснодарский край, керченский пролив
Анапа, Происшествия, Краснодарский край, Керченский пролив
Волонтеры ликвидируют последствия разлива мазута на береговой линии Черного моря в Анапе
Волонтеры ликвидируют последствия разлива мазута на береговой линии Черного моря в Анапе
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Волонтеры ликвидируют последствия разлива мазута на береговой линии Черного моря в Анапе. Архивное фото
КРАСНОДАР, 30 авг - РИА Новости. Полностью завершен сбор мазута со дна моря в Анапе на последнем участке, где сохраняли защитный вал, больше в нем необходимости нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
"На Анапском побережье приступили к уборке полипропиленовых сетей на последних 5 километрах защитного вала. Работы начались у причала технополиса "Эра" – на последнем участке побережья до устья реки Можепсин, где еще сохранялся защитный барьер", - говорится в сообщении.
Как отмечается, это было необходимо из-за водолазных работ по сбору мазута, осевшего на морском дне и риска локальных выбросов нефтепродуктов.
"Работы ведутся у причала в районе технополиса "Эра", где силами морской спасательной службы уже полностью завершено изъятие мазута со дна", - сказал первый заместитель начальника службы "Кубань-СПАС" Игорь Кулаев, его слова приводит оперштаб.
По его словам, эжекторными установками откачано несколько десятков тонн нефтепродуктов для последующей утилизации. Необходимость в защитном вале отпала, поскольку вторичного загрязнения береговой линии не ожидается. На первом этапе уберут сети защитного вала, на втором - начнут разравнивать территории для последующего просеивания силами ООО "Курорты Анапы".
Сейчас выполнены работы на участке протяженностью 1,5 километра, добавил Кулаев. Проведен первичный сбор сетей, проводится извлечение защитных конструкций.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
АнапаПроисшествияКраснодарский крайКерченский пролив
 
 
