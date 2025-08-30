https://ria.ru/20250830/mazut-2038483045.html

В Анапе завершили сбор мазута в море на последнем участке с защитным валом

В Анапе завершили сбор мазута в море на последнем участке с защитным валом - РИА Новости, 30.08.2025

В Анапе завершили сбор мазута в море на последнем участке с защитным валом

Полностью завершен сбор мазута со дна моря в Анапе на последнем участке, где сохраняли защитный вал, больше в нем необходимости нет, сообщил оперативный штаб... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T11:53:00+03:00

2025-08-30T11:53:00+03:00

2025-08-30T12:09:00+03:00

анапа

происшествия

краснодарский край

керченский пролив

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002259447_0:295:2941:1949_1920x0_80_0_0_f9bad60b4dc32c2c3ef21dc16ccac7b4.jpg

КРАСНОДАР, 30 авг - РИА Новости. Полностью завершен сбор мазута со дна моря в Анапе на последнем участке, где сохраняли защитный вал, больше в нем необходимости нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края."На Анапском побережье приступили к уборке полипропиленовых сетей на последних 5 километрах защитного вала. Работы начались у причала технополиса "Эра" – на последнем участке побережья до устья реки Можепсин, где еще сохранялся защитный барьер", - говорится в сообщении.Как отмечается, это было необходимо из-за водолазных работ по сбору мазута, осевшего на морском дне и риска локальных выбросов нефтепродуктов."Работы ведутся у причала в районе технополиса "Эра", где силами морской спасательной службы уже полностью завершено изъятие мазута со дна", - сказал первый заместитель начальника службы "Кубань-СПАС" Игорь Кулаев, его слова приводит оперштаб.По его словам, эжекторными установками откачано несколько десятков тонн нефтепродуктов для последующей утилизации. Необходимость в защитном вале отпала, поскольку вторичного загрязнения береговой линии не ожидается. На первом этапе уберут сети защитного вала, на втором - начнут разравнивать территории для последующего просеивания силами ООО "Курорты Анапы".Сейчас выполнены работы на участке протяженностью 1,5 километра, добавил Кулаев. Проведен первичный сбор сетей, проводится извлечение защитных конструкций.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.

https://ria.ru/20250826/anapa-2037756555.html

https://ria.ru/20250814/anapa-2035195686.html

анапа

краснодарский край

керченский пролив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анапа, происшествия, краснодарский край, керченский пролив