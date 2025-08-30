В Анапе завершили сбор мазута в море на последнем участке с защитным валом

https://ria.ru/20250830/mazut-2038483045.html
КРАСНОДАР, 30 авг - РИА Новости.
Полностью завершен сбор мазута со дна моря в Анапе на последнем участке, где сохраняли защитный вал, больше в нем необходимости нет, сообщил оперативный штаб
Краснодарского края.
"На Анапском побережье приступили к уборке полипропиленовых сетей на последних 5 километрах защитного вала. Работы начались у причала технополиса "Эра" – на последнем участке побережья до устья реки Можепсин, где еще сохранялся защитный барьер", - говорится в сообщении.
Как отмечается, это было необходимо из-за водолазных работ по сбору мазута, осевшего на морском дне и риска локальных выбросов нефтепродуктов.
"Работы ведутся у причала в районе технополиса "Эра", где силами морской спасательной службы уже полностью завершено изъятие мазута со дна", - сказал первый заместитель начальника службы "Кубань-СПАС" Игорь Кулаев, его слова приводит оперштаб.
По его словам, эжекторными установками откачано несколько десятков тонн нефтепродуктов для последующей утилизации. Необходимость в защитном вале отпала, поскольку вторичного загрязнения береговой линии не ожидается. На первом этапе уберут сети защитного вала, на втором - начнут разравнивать территории для последующего просеивания силами ООО "Курорты Анапы".
Сейчас выполнены работы на участке протяженностью 1,5 километра, добавил Кулаев. Проведен первичный сбор сетей, проводится извлечение защитных конструкций.
В районе Керченского пролива
15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края
.