https://ria.ru/20250830/max-2038463434.html

MAX появится на смартфонах, продаваемых в России, с 1 сентября

MAX появится на смартфонах, продаваемых в России, с 1 сентября - РИА Новости, 30.08.2025

MAX появится на смартфонах, продаваемых в России, с 1 сентября

Национальный мессенджер MAX появится на смартфонах, продаваемых в России, с 1 сентября, сообщил РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T08:54:00+03:00

2025-08-30T08:54:00+03:00

2025-08-30T09:26:00+03:00

россия

владимир зыков

эльдар муртазин

общество

технологии

мессенджер max

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036661473_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8bf3d2f26252e6b00ea89f1c08842d35.jpg

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Национальный мессенджер MAX появится на смартфонах, продаваемых в России, с 1 сентября, сообщил РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.Подпишитесь на канал РИА Новости>>>"MAX не первый, кто это делает. У пользователей на телефонах появилась папка с такими приложениями для предустановки. Уже есть ряд российских приложений — соцсеть "ВКонтакте", RuStore и так далее. Но также появится и приложение MAX. Оно просто появится в этой папке. <...> Проблем нет, тут уже, собственно, все налажено, но просто эти приложения могут появляться только на телефонах, проданных в России", — сказал собеседник агентства. Зыков добавил, что приложение может вообще не появиться на устройствах, проданных за границей, — это смартфоны с прошивкой Global.Сам процесс предустановки происходит через программное обеспечение. Как объяснил в беседе с агентством ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, устанавливать такие приложения на заводе — дорого, это повышает себестоимость продукции. "Он (MAX. — Прим. ред.) будет рекомендоваться для установки компаниями, которые это делают. Например, Samsung предлагает при включении рекомендуемое приложение — рекомендуемыми приложениями являются в том числе "VK Мессенджер" — сейчас это будет MAX. Но он не предустановлен, то есть вы можете его ставить, можете не ставить", — добавил он. Мессенджер MAXВ марте VK запустил бета-версию приложения, в нем можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Оно доступно для скачивания в App Store, RuStore и Google Play.В мессенджере уже можно подписываться на каналы, закреплять их в списке чатов и объединять в папки, ставить реакции, доступна настройка уведомлений.В ближайшее время появится возможность подключаться к "Госуслугам". В приложении будет работать цифровой идентификатор для подтверждения личности без бумажных документов, также для пользователей заработают образовательные сервисы.​Еще одна из будущий функций — онлайн-запись на прием к врачу, для этого внедрили медицинскую облачную платформу SQNS.

https://ria.ru/20250829/maks-2038247023.html

https://ria.ru/20250825/tehnologija-2037471019.html

https://ria.ru/20250820/max-2036473247.html

https://ria.ru/20250717/rossijskij-messendzher-max-2029802714.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир зыков, эльдар муртазин, общество, технологии, мессенджер max