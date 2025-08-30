Рейтинг@Mail.ru
MAX появится на смартфонах, продаваемых в России, с 1 сентября - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:54 30.08.2025 (обновлено: 09:26 30.08.2025)
https://ria.ru/20250830/max-2038463434.html
MAX появится на смартфонах, продаваемых в России, с 1 сентября
MAX появится на смартфонах, продаваемых в России, с 1 сентября - РИА Новости, 30.08.2025
MAX появится на смартфонах, продаваемых в России, с 1 сентября
Национальный мессенджер MAX появится на смартфонах, продаваемых в России, с 1 сентября, сообщил РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T08:54:00+03:00
2025-08-30T09:26:00+03:00
россия
владимир зыков
эльдар муртазин
общество
технологии
мессенджер max
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036661473_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8bf3d2f26252e6b00ea89f1c08842d35.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Национальный мессенджер MAX появится на смартфонах, продаваемых в России, с 1 сентября, сообщил РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.Подпишитесь на канал РИА Новости&gt;&gt;&gt;"MAX не первый, кто это делает. У пользователей на телефонах появилась папка с такими приложениями для предустановки. Уже есть ряд российских приложений — соцсеть "ВКонтакте", RuStore и так далее. Но также появится и приложение MAX. Оно просто появится в этой папке. &lt;...&gt; Проблем нет, тут уже, собственно, все налажено, но просто эти приложения могут появляться только на телефонах, проданных в России", — сказал собеседник агентства. Зыков добавил, что приложение может вообще не появиться на устройствах, проданных за границей, — это смартфоны с прошивкой Global.Сам процесс предустановки происходит через программное обеспечение. Как объяснил в беседе с агентством ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, устанавливать такие приложения на заводе — дорого, это повышает себестоимость продукции. "Он (MAX. — Прим. ред.) будет рекомендоваться для установки компаниями, которые это делают. Например, Samsung предлагает при включении рекомендуемое приложение — рекомендуемыми приложениями являются в том числе "VK Мессенджер" — сейчас это будет MAX. Но он не предустановлен, то есть вы можете его ставить, можете не ставить", — добавил он. Мессенджер MAXВ марте VK запустил бета-версию приложения, в нем можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Оно доступно для скачивания в App Store, RuStore и Google Play.В мессенджере уже можно подписываться на каналы, закреплять их в списке чатов и объединять в папки, ставить реакции, доступна настройка уведомлений.В ближайшее время появится возможность подключаться к "Госуслугам". В приложении будет работать цифровой идентификатор для подтверждения личности без бумажных документов, также для пользователей заработают образовательные сервисы.​Еще одна из будущий функций — онлайн-запись на прием к врачу, для этого внедрили медицинскую облачную платформу SQNS.
https://ria.ru/20250829/maks-2038247023.html
https://ria.ru/20250825/tehnologija-2037471019.html
https://ria.ru/20250820/max-2036473247.html
https://ria.ru/20250717/rossijskij-messendzher-max-2029802714.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036661473_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_7cefb8fe61fd40b3791541f772d53be0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир зыков, эльдар муртазин, общество, технологии, мессенджер max
Россия, Владимир Зыков, Эльдар Муртазин, Общество, Технологии, Мессенджер Max
MAX появится на смартфонах, продаваемых в России, с 1 сентября

Мессенджер MAX с 1 сентября появится на смартфонах, продаваемых в РФ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер MAX
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер MAX. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Национальный мессенджер MAX появится на смартфонах, продаваемых в России, с 1 сентября, сообщил РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
Подпишитесь на канал РИА Новости>>>
"MAX не первый, кто это делает. У пользователей на телефонах появилась папка с такими приложениями для предустановки. Уже есть ряд российских приложений — соцсеть "ВКонтакте", RuStore и так далее. Но также появится и приложение MAX. Оно просто появится в этой папке. <...> Проблем нет, тут уже, собственно, все налажено, но просто эти приложения могут появляться только на телефонах, проданных в России", — сказал собеседник агентства.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Все школьные и родительские чаты в Москве переведут в MAX
Вчера, 09:27

MAX с 1 сентября войдет в перечень программ для обязательной предустановки на устройства, он заменит там "VK Мессенджер".

Зыков добавил, что приложение может вообще не появиться на устройствах, проданных за границей, — это смартфоны с прошивкой Global.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Технологию "Госключ" интегрировали в MAX
25 августа, 15:33
Сам процесс предустановки происходит через программное обеспечение. Как объяснил в беседе с агентством ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, устанавливать такие приложения на заводе — дорого, это повышает себестоимость продукции.
"Он (MAX. — Прим. ред.) будет рекомендоваться для установки компаниями, которые это делают. Например, Samsung предлагает при включении рекомендуемое приложение — рекомендуемыми приложениями являются в том числе "VK Мессенджер" — сейчас это будет MAX. Но он не предустановлен, то есть вы можете его ставить, можете не ставить", — добавил он.
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Россияне смогут получать код для входа в "Госуслуги" через мессенджер MAX
20 августа, 12:03

Мессенджер MAX

В марте VK запустил бета-версию приложения, в нем можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Оно доступно для скачивания в App Store, RuStore и Google Play.
В мессенджере уже можно подписываться на каналы, закреплять их в списке чатов и объединять в папки, ставить реакции, доступна настройка уведомлений.
В ближайшее время появится возможность подключаться к "Госуслугам". В приложении будет работать цифровой идентификатор для подтверждения личности без бумажных документов, также для пользователей заработают образовательные сервисы.​
Еще одна из будущий функций — онлайн-запись на прием к врачу, для этого внедрили медицинскую облачную платформу SQNS.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Новый российский мессенджер MAX от VK: обзор, сравнение, функции
17 июля, 20:39
 
РоссияВладимир ЗыковЭльдар МуртазинОбществоТехнологииМессенджер Max
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала