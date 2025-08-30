https://ria.ru/20250830/marafon-2038506783.html

В Москве пройдет "Марафон добрых дел"

В Москве пройдет "Марафон добрых дел" - РИА Новости, 30.08.2025

В Москве пройдет "Марафон добрых дел"

30.08.2025

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В Москве в конце следующей недели начнется "Марафон добрых дел", сообщил мэр города Сергей Собянин в мессенджере MAX. "С 6 по 15 сентября в столице — "Марафон добрых дел", приуроченный ко Всемирному дню оказания первой помощи", — написал он.В волонтерских центрах "Доброе место" пройдет серия бесплатных мастер-классов, где научат, как действовать при инсультах, ожогах, травмах, кровотечениях. Всего запланировано свыше 100 мероприятий для людей разных возрастов. Собянин уточнил, что в школах проведут "Добрые уроки" по оказанию первой помощи. На них ученики познакомятся с волонтерской деятельностью в сфере охраны здоровья и общественной безопасности.

