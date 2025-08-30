https://ria.ru/20250830/marafon-2038506783.html
В Москве пройдет "Марафон добрых дел"
В Москве пройдет "Марафон добрых дел" - РИА Новости, 30.08.2025
В Москве пройдет "Марафон добрых дел"
В Москве в конце следующей недели начнется "Марафон добрых дел", сообщил мэр города Сергей Собянин в мессенджере MAX. РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T13:57:00+03:00
2025-08-30T13:57:00+03:00
2025-08-30T16:24:00+03:00
хорошие новости
москва
сергей собянин
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В Москве в конце следующей недели начнется "Марафон добрых дел", сообщил мэр города Сергей Собянин в мессенджере MAX. "С 6 по 15 сентября в столице — "Марафон добрых дел", приуроченный ко Всемирному дню оказания первой помощи", — написал он.В волонтерских центрах "Доброе место" пройдет серия бесплатных мастер-классов, где научат, как действовать при инсультах, ожогах, травмах, кровотечениях. Всего запланировано свыше 100 мероприятий для людей разных возрастов. Собянин уточнил, что в школах проведут "Добрые уроки" по оказанию первой помощи. На них ученики познакомятся с волонтерской деятельностью в сфере охраны здоровья и общественной безопасности.
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.
В Москве в конце следующей недели начнется "Марафон добрых дел", сообщил мэр города Сергей Собянин в мессенджере MAX
"С 6 по 15 сентября в столице — "Марафон добрых дел", приуроченный ко Всемирному дню оказания первой помощи", — написал он.
В волонтерских центрах "Доброе место" пройдет серия бесплатных мастер-классов, где научат, как действовать при инсультах, ожогах, травмах, кровотечениях. Всего запланировано свыше 100 мероприятий для людей разных возрастов.
Собянин уточнил, что в школах проведут "Добрые уроки" по оказанию первой помощи. На них ученики познакомятся с волонтерской деятельностью в сфере охраны здоровья и общественной безопасности.