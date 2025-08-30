https://ria.ru/20250830/makron-2038439175.html

Макрон пригрозил России дополнительными санкциями

Макрон пригрозил России дополнительными санкциями - РИА Новости, 30.08.2025

Макрон пригрозил России дополнительными санкциями

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будет продвигать идею введения дополнительных первичных и вторичных санкций против России, если встреча... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T01:54:00+03:00

2025-08-30T01:54:00+03:00

2025-08-30T01:54:00+03:00

в мире

россия

франция

сша

эммануэль макрон

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038472825_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb9ec56c61e50753ce16c6d0b10a7c5c.jpg

ПАРИЖ, 29 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будет продвигать идею введения дополнительных первичных и вторичных санкций против России, если встреча президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского не состоится. "Я надеюсь, что трехсторонняя встреча состоится. Если на следующей неделе мы увидим, что... это снова не произошло, мы будем очень четко выступать за введение первичных и вторичных санкций, которые будут оказывать большее давление на Россию", - сказал он на пресс-конференции. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X. Макрон отметил, что на выходных он и канцлер ФРГ Фридрих Мерц созвонятся с американским лидером для обсуждения украинского конфликта. Макрон также заявил, что будет продолжаться давление для введения дополнительных санкций не только Евросоюзом, но и Соединенными Штатами. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250828/makron-2038013513.html

россия

франция

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, франция, сша, эммануэль макрон, владимир путин, дональд трамп