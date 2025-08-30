Рейтинг@Mail.ru
Макрон пригрозил России дополнительными санкциями - РИА Новости, 30.08.2025
01:54 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/makron-2038439175.html
Макрон пригрозил России дополнительными санкциями
ПАРИЖ, 29 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будет продвигать идею введения дополнительных первичных и вторичных санкций против России, если встреча президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского не состоится. "Я надеюсь, что трехсторонняя встреча состоится. Если на следующей неделе мы увидим, что... это снова не произошло, мы будем очень четко выступать за введение первичных и вторичных санкций, которые будут оказывать большее давление на Россию", - сказал он на пресс-конференции. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X. Макрон отметил, что на выходных он и канцлер ФРГ Фридрих Мерц созвонятся с американским лидером для обсуждения украинского конфликта. Макрон также заявил, что будет продолжаться давление для введения дополнительных санкций не только Евросоюзом, но и Соединенными Штатами. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Во Франции раскрыли новый план Макрона против России
28 августа, 09:10
 
