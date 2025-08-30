https://ria.ru/20250830/lnr-2038528849.html

Генштаб рассказал, сколько осталось до полного освобождения ЛНР

Вооруженные силы РФ к настоящему моменту освободили 99,7% территории Луганской Народной Республики, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 30.08.2025

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ к настоящему моменту освободили 99,7% территории Луганской Народной Республики, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу."В настоящее время нашими Вооруженными Силами Российской Федерации освобождено 99,7% территории Луганской Народной Республики (осталось менее 60 квадратных километров)", - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны РФ.

