Генштаб рассказал, сколько осталось до полного освобождения ЛНР
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
16:04 30.08.2025 (обновлено: 16:18 30.08.2025)
Генштаб рассказал, сколько осталось до полного освобождения ЛНР
Генштаб рассказал, сколько осталось до полного освобождения ЛНР - РИА Новости, 30.08.2025
Генштаб рассказал, сколько осталось до полного освобождения ЛНР
Вооруженные силы РФ к настоящему моменту освободили 99,7% территории Луганской Народной Республики, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 30.08.2025
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ к настоящему моменту освободили 99,7% территории Луганской Народной Республики, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу."В настоящее время нашими Вооруженными Силами Российской Федерации освобождено 99,7% территории Луганской Народной Республики (осталось менее 60 квадратных километров)", - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны РФ.
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Генштаб рассказал, сколько осталось до полного освобождения ЛНР

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ к настоящему моменту освободили 99,7% территории Луганской Народной Республики, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу.
"В настоящее время нашими Вооруженными Силами Российской Федерации освобождено 99,7% территории Луганской Народной Республики (осталось менее 60 квадратных километров)", - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
