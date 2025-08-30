Тайны Левитана: запретные романы, странная дружба с Чеховым и гонения
Репродукция картины художника Валентина Серова "Портрет художника И. И. Левитана" из собрания Государственного Русского музея
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости, Светлана Вовк. Гениального пейзажиста, прославившего в своих картинах русскую природу, дважды выгоняли из Москвы из-за еврейского происхождения. Он долго жил в нищете. Ему не дали диплом после окончания Академии художеств, но он все же стал академиком. Его высоко ценил Павел Третьяков, а Антон Чехов положил его любовные романы в основу некоторых своих сюжетов. Исааку Левитану — 165 лет. Самые интересные факты его биографии — в материале РИА Новости.
Выселяли из Москвы
Картина И. Левитана "После дождя. Плес"
Родился в Литве. Отец подрабатывал репетиторством, переводами с немецкого и французского. В 1870-х семья переехала в Москву. В 1879-м после покушения на Александра II евреям запретили жить и в бывшей русской столице, поэтому студенты Московского училища живописи, ваяния и зодчества Исаак и его старший брат Абель-Лейб перебрались в подмосковный поселок Салтыковка.
Левитан дважды пережил высылку. Второй раз — уже известным живописцем. Вернулся в Москву благодаря заступничеству влиятельных друзей.
В крайней нищете
Репродукция картины Исаака Левитана "Осенний день. Сокольники", 1879 год
В училище поступил в 13 лет, вскоре умерли родители, и наступило время крайней бедности. Иногда негде было даже переночевать. Обоих братьев освободили от оплаты за учебу из-за их больших способностей к живописи.
Картина И. Левитана "Над вечным покоем", 1894 год
В 16 лет Исаак получил малую серебряную медаль и 220 рублей. На одной из выставок к 19-летнему художнику подошел Павел Третьяков и купил его картину "Осенний день. Сокольники" за 100 рублей, чем очень смутил юношу. Сейчас в Третьяковской галерее большая коллекция произведений Левитана, в том числе "Над вечным покоем".
Позорный диплом из-за Саврасова
Русский живописец, передвижник Алексей Кондратьевич Саврасов
Преподавателями Левитана были Василий Перов и Алексей Саврасов. Последний злоупотреблял алкоголем, отличался буйным нравом, оскорблял коллег. Те решили выместить свои обиды на его лучшем и любимом ученике. В результате, несмотря на выдающиеся способности, Левитан получил диплом не художника, а учителя чистописания. По другой версии — это из-за его еврейского происхождения.
Дружил, но рассорился с Чеховым
Дом-музей Антона Павловича Чехова в Ялте (Белая дача). Кабинет писателя. Справа — камин, в нишу которого вставлен один из последних пейзажей Исаака Левитана, копия картины "Стога". Он написал его своей последней зимой, когда гостил у Чеховых в Ялте
Левитан поселился в деревне Максимовке, по соседству, в имении Киселевых, гостила семья Чеховых. Там художник познакомился с писателем. Их дружба складывалась непросто.
Исаак Ильич так и не женился, но его личная жизнь была бурной. Антон Павлович не раз использовал это в качестве сюжетов. А скрытный, депрессивный живописец сильно на него за это обижался. Левитан и его любовница Софья Петровна Кувшинникова послужили прототипами рассказа "Попрыгунья". Чехов осуждал эту связь, ведь дама была замужем за известным врачом Дмитрием Кувшинниковым. После посещения усадьбы Горка, где Левитан, страдающий приступами меланхолии, пытался покончить с собой, Антон Павлович написал пьесу "Чайка". Он не хотел, чтобы прототипы угадывались, но художник все равно узнал себя.
Исаак Левитан "Портрет С. П. Кувшинниковой", 1888 год
Друзья рассорились и долго не общались. Встретились в Ялте, куда Левитана тоже отправили врачи (у него было больное сердце). Но помирились лишь в Москве, перед самой кончиной Исаака Ильича. Писатель навестил художника с новостью о том, что в русском отделе Всемирной выставки в Париже экспонируются его картины.
Чуть не женился на сестре Чехова
Исаак Левитан. "Автопортрет". 1880 год
Известный ловелас, Левитан пытался ухаживать и за сестрой Антона Павловича Марией. Но писатель рассказал ей, что Исаак Ильич быстро влюбляется и скоро остывает. К тому же в его вкусе дамы значительно старше. Самые известные романы Левитана — с замужними Софьей Петровной Кувшинниковой и Анной Турчаниновой, чья дочь Варвара тоже была неравнодушна к художнику. Их жесткая борьба за его расположение ввела живописца в такую меланхолию, что он в очередной раз чуть не покончил с собой.
Левитановский Плес
Вид на Дом-музей И. И. Левитана в городе Плес
С Софьей Кувшинниковой Исаак Ильич совершил круиз по Волге и Оке. Тогда-то он и увидел небольшой, но очень живописный городок Плес. Проработал там три сезона, создав около 200 картин. Самые известные: "Вечер. Золотой Плес", "После дождя. Плес", "Церковь в Плесе".
В 1972-м в Плесе открыли дом-музей Левитана, а сам город и его окрестности называют левитановскими местами.
Не изображал людей
Дом-музей художника Исаака Левитана в Плесе
Художник долгие годы жил в бедности. Одно время за квартиру расплачивался с хозяйкой картинами. Ей не нравилось, что на них нет животных и людей. Критикам, кстати, тоже. На полотне "Осенний день. Сокольники" девушку изобразил не Левитан, а брат Антона Павловича Николай Чехов. Сам Исаак Ильич был иудеем по вероисповеданию, по законам этой религии изображать людей и животных нельзя.
Получил звание академика и стал преподавателем
Памятник Исааку Левитану в Плесе
Хотя Левитан окончил училище с дипломом преподавателя чистописания, он прославился как живописец, примкнул к передвижникам, побывал за границей. А в 1898-м стал членом Академии художеств. Преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества.
Не прожил и 40 лет
Могила Исаака Левитана на Новодевичьем кладбище в Москве
Удивительно, сколько полотен успел создать художник за очень короткую жизнь. Бытовая неустроенность, напряженная работа, перенесенный тиф подорвали здоровье Левитана. Врачи поставили диагноз: аневризма сердца. Лечение в Ялте принесло лишь временное облегчение. Исаак Ильич практически постоянно страдал от боли. Умер он в 39 лет. Похоронили на еврейском кладбище, позднее прах перенесли на Новодевичье.
Всего он написал около тысячи картин. После его смерти в мастерской осталось 40 незаконченных работ, в том числе последняя, над которой он работал, — "Озеро. Русь".
