В Курской области восстановили электроснабжение после атаки ВСУ - РИА Новости, 30.08.2025
21:19 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/kursk-2038583922.html
В Курской области восстановили электроснабжение после атаки ВСУ
В Курской области восстановили электроснабжение после атаки ВСУ - РИА Новости, 30.08.2025
В Курской области восстановили электроснабжение после атаки ВСУ
2025-08-30T21:19:00+03:00
2025-08-30T21:19:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155173/55/1551735537_0:63:1500:907_1920x0_80_0_0_26bd4142336ec4a056d61697ae6e5e3c.jpg
КУРСК, 30 авг - РИА Новости. Электроснабжение в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах Курской области после атаки ВСУ восстановлено, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Ранее Хинштейн сообщал, что порядка 17,1 тысячи потребителей в курском приграничье остались без электроснабжения в результате атаки ВСУ на подстанцию в Рыльском районе. "Электроснабжение в трёх приграничных районах восстановлено. Наши энергетики восстановили подачу электричества, которое было нарушено из-за атаки ВСУ. Все потребители в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах запитаны", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
В Курской области восстановили электроснабжение после атаки ВСУ

В трех районах Курской области восстановили электроснабжение после атаки ВСУ

КУРСК, 30 авг - РИА Новости. Электроснабжение в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах Курской области после атаки ВСУ восстановлено, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Ранее Хинштейн сообщал, что порядка 17,1 тысячи потребителей в курском приграничье остались без электроснабжения в результате атаки ВСУ на подстанцию в Рыльском районе.
"Электроснабжение в трёх приграничных районах восстановлено. Наши энергетики восстановили подачу электричества, которое было нарушено из-за атаки ВСУ. Все потребители в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах запитаны", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Хинштейн сообщил, сколько жителей Курской области находится на Украине
Вчера, 17:44
 
