В Курской области восстановили электроснабжение после атаки ВСУ

В Курской области восстановили электроснабжение после атаки ВСУ

В Курской области восстановили электроснабжение после атаки ВСУ

30.08.2025

КУРСК, 30 авг - РИА Новости. Электроснабжение в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах Курской области после атаки ВСУ восстановлено, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Ранее Хинштейн сообщал, что порядка 17,1 тысячи потребителей в курском приграничье остались без электроснабжения в результате атаки ВСУ на подстанцию в Рыльском районе. "Электроснабжение в трёх приграничных районах восстановлено. Наши энергетики восстановили подачу электричества, которое было нарушено из-за атаки ВСУ. Все потребители в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах запитаны", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

