В Курской области более 17 тысяч человек остались без электричества - РИА Новости, 30.08.2025
19:58 30.08.2025
В Курской области более 17 тысяч человек остались без электричества
В Курской области более 17 тысяч человек остались без электричества
происшествия
рыльский район
курская область
рыльск
александр хинштейн
вооруженные силы украины
КУРСК, 30 авг - РИА Новости. Порядка 17,1 тысячи потребителей в курском приграничье остались без электроснабжения в результате атаки ВСУ на подстанцию в Рыльском районе, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Под ударом врага Рыльский район. В результате обстрела города Рыльска перебит провод электроподстанции "Рыльск 110 кВ". Нарушено электроснабжение в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах, которые запитаны от подстанции (это порядка 17,1 тыс. потребителей)", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Будет сделано все необходимое, чтобы в ближайшее время восстановить подачу электроэнергии, отметил он. "Также в результате атаки в хуторе Фонов посечён фасад и повреждено остекление двухэтажного МКД и придомовой постройки", - добавил врио губернатора региона.
происшествия, рыльский район, курская область, рыльск, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Происшествия, Рыльский район, Курская область, Рыльск, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
КУРСК, 30 авг - РИА Новости. Порядка 17,1 тысячи потребителей в курском приграничье остались без электроснабжения в результате атаки ВСУ на подстанцию в Рыльском районе, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
"Под ударом врага Рыльский район. В результате обстрела города Рыльска перебит провод электроподстанции "Рыльск 110 кВ". Нарушено электроснабжение в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах, которые запитаны от подстанции (это порядка 17,1 тыс. потребителей)", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Будет сделано все необходимое, чтобы в ближайшее время восстановить подачу электроэнергии, отметил он.
"Также в результате атаки в хуторе Фонов посечён фасад и повреждено остекление двухэтажного МКД и придомовой постройки", - добавил врио губернатора региона.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Хинштейн сообщил, сколько жителей Курской области находится на Украине
Вчера, 17:44
 
ПроисшествияРыльский районКурская областьРыльскАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
