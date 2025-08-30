https://ria.ru/20250830/kursk-2038572259.html

В Курской области более 17 тысяч человек остались без электричества

В Курской области более 17 тысяч человек остались без электричества - РИА Новости, 30.08.2025

В Курской области более 17 тысяч человек остались без электричества

Порядка 17,1 тысячи потребителей в курском приграничье остались без электроснабжения в результате атаки ВСУ на подстанцию в Рыльском районе, сообщил врио... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T19:58:00+03:00

2025-08-30T19:58:00+03:00

2025-08-30T19:58:00+03:00

происшествия

рыльский район

курская область

рыльск

александр хинштейн

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/133975/25/1339752542_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_e3ca14c215a715d30247af5fd941c862.jpg

КУРСК, 30 авг - РИА Новости. Порядка 17,1 тысячи потребителей в курском приграничье остались без электроснабжения в результате атаки ВСУ на подстанцию в Рыльском районе, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Под ударом врага Рыльский район. В результате обстрела города Рыльска перебит провод электроподстанции "Рыльск 110 кВ". Нарушено электроснабжение в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах, которые запитаны от подстанции (это порядка 17,1 тыс. потребителей)", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Будет сделано все необходимое, чтобы в ближайшее время восстановить подачу электроэнергии, отметил он. "Также в результате атаки в хуторе Фонов посечён фасад и повреждено остекление двухэтажного МКД и придомовой постройки", - добавил врио губернатора региона.

https://ria.ru/20250830/khinshteyn-2038552298.html

рыльский район

курская область

рыльск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, рыльский район, курская область, рыльск, александр хинштейн, вооруженные силы украины