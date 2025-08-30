https://ria.ru/20250830/krym-2038511872.html

В Крыму правоохранителям передадут факты публикации информации о работе ПВО

В Крыму правоохранителям передадут факты публикации информации о работе ПВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Факты нарушения запрета распространения информации о работе ПВО и мест возможного падения обломков БПЛА в Крыму передадут правоохранителям, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале. "Сегодня ряд Telegram-каналов о происшествиях решили нарушить это правило и помочь врагу с объективной фиксацией. До конца дня все факты вместе с фамилиями и контактами владельцев и администраторов будут переданы в правоохранительные органы", - сказал Крючков. Ранее в Крыму ввели запрет на распространение в СМИ, соцсетях и мессенджерах информации, позволяющей определить места размещения систем ПВО и военных объектов, а также последствия терактов.

