В Крыму правоохранителям передадут факты публикации информации о работе ПВО
В Крыму правоохранителям передадут факты публикации информации о работе ПВО - РИА Новости, 30.08.2025
В Крыму правоохранителям передадут факты публикации информации о работе ПВО
Факты нарушения запрета распространения информации о работе ПВО и мест возможного падения обломков БПЛА в Крыму передадут правоохранителям, сообщил советник... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T14:39:00+03:00
2025-08-30T14:39:00+03:00
2025-08-30T14:41:00+03:00
республика крым
олег крючков
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Факты нарушения запрета распространения информации о работе ПВО и мест возможного падения обломков БПЛА в Крыму передадут правоохранителям, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале. "Сегодня ряд Telegram-каналов о происшествиях решили нарушить это правило и помочь врагу с объективной фиксацией. До конца дня все факты вместе с фамилиями и контактами владельцев и администраторов будут переданы в правоохранительные органы", - сказал Крючков. Ранее в Крыму ввели запрет на распространение в СМИ, соцсетях и мессенджерах информации, позволяющей определить места размещения систем ПВО и военных объектов, а также последствия терактов.
