В Крыму правоохранителям передадут факты публикации информации о работе ПВО
14:39 30.08.2025 (обновлено: 14:41 30.08.2025)
В Крыму правоохранителям передадут факты публикации информации о работе ПВО
республика крым
олег крючков
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Факты нарушения запрета распространения информации о работе ПВО и мест возможного падения обломков БПЛА в Крыму передадут правоохранителям, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале. "Сегодня ряд Telegram-каналов о происшествиях решили нарушить это правило и помочь врагу с объективной фиксацией. До конца дня все факты вместе с фамилиями и контактами владельцев и администраторов будут переданы в правоохранительные органы", - сказал Крючков. Ранее в Крыму ввели запрет на распространение в СМИ, соцсетях и мессенджерах информации, позволяющей определить места размещения систем ПВО и военных объектов, а также последствия терактов.
республика крым
россия
Новости
1920
1920
true
республика крым, олег крючков, россия
Республика Крым, Олег Крючков, Россия
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Факты нарушения запрета распространения информации о работе ПВО и мест возможного падения обломков БПЛА в Крыму передадут правоохранителям, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале.
"Сегодня ряд Telegram-каналов о происшествиях решили нарушить это правило и помочь врагу с объективной фиксацией. До конца дня все факты вместе с фамилиями и контактами владельцев и администраторов будут переданы в правоохранительные органы", - сказал Крючков.
Ранее в Крыму ввели запрет на распространение в СМИ, соцсетях и мессенджерах информации, позволяющей определить места размещения систем ПВО и военных объектов, а также последствия терактов.
Республика Крым, Олег Крючков, Россия
 
 
