В Крыму обрушился причал

В Крыму на набережной Алушты обрушился причал
На месте обрушения причала в Алуште в Крыму. 30 августа 2025
© Кадр видео из соцсетей
На месте обрушения причала в Алуште в Крыму. 30 августа 2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Причал обрушился в Алуште в Крыму, начата проверка в связи с инцидентом, сообщила республиканская прокуратура.
В соцсетях распространилось видео с частично обрушенным причалом в центре Алуштинской набережной. На нем спасатели выводят находившихся на причале людей мимо обрушенной части на берег.
"Прокуратура республики организовала проверку в связи с сообщениями об обрушении части причала в городе Алуште. В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнения требований законодательства при содержании объекта, будут установлены все обстоятельства происшествия" ,- говорится в сообщении ведомства.
Как сообщили в СУСК по региону журналистам, пострадавших в результате инцидента нет. Причал был аварийным и не использовался по назначению, доступ к нему был перекрыт, однако многие люди все равно проходили на него, не смотря на заграждение и предупреждения. В ведомстве отметили, что следствием будет дана оценка на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, и халатности в действиях неустановленных должностных лиц (ст. 238 и ст. 293 УК РФ).
На данный момент в РИА Новости не получили комментарий от пресс-службы ГУМЧС по региону по этому поводу.