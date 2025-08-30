https://ria.ru/20250830/krym-2038501066.html

В Крыму обрушился причал

В Крыму обрушился причал - РИА Новости, 30.08.2025

В Крыму обрушился причал

Причал обрушился в Алуште в Крыму, начата проверка в связи с инцидентом, сообщила республиканская прокуратура. РИА Новости, 30.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Причал обрушился в Алуште в Крыму, начата проверка в связи с инцидентом, сообщила республиканская прокуратура. В соцсетях распространилось видео с частично обрушенным причалом в центре Алуштинской набережной. На нем спасатели выводят находившихся на причале людей мимо обрушенной части на берег. "Прокуратура республики организовала проверку в связи с сообщениями об обрушении части причала в городе Алуште. В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнения требований законодательства при содержании объекта, будут установлены все обстоятельства происшествия" ,- говорится в сообщении ведомства. Как сообщили в СУСК по региону журналистам, пострадавших в результате инцидента нет. Причал был аварийным и не использовался по назначению, доступ к нему был перекрыт, однако многие люди все равно проходили на него, не смотря на заграждение и предупреждения. В ведомстве отметили, что следствием будет дана оценка на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, и халатности в действиях неустановленных должностных лиц (ст. 238 и ст. 293 УК РФ). На данный момент в РИА Новости не получили комментарий от пресс-службы ГУМЧС по региону по этому поводу.

