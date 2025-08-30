https://ria.ru/20250830/kofe-2038459954.html

Назван самый подорожавший товар в мире в августе

экономика

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Сорта кофе робуста и арабика стали самыми подорожавшими товарами в мире в августе, при этом больше всех в цене потеряли пиломатериалы и медь, следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, которые проанализировало РИА Новости. Так, стоимость кофе сорта робуста подросла за месяц в 1,5 раза, а арабика - на 29%. Кроме того, на 4,9% увеличились в цене сахар на лондонской бирже и соевые бобы на американском рынке. Самым подорожавшим металлом в мире в конце лета стал неодим, используемый для производства магнитов, - его стоимость увеличилась за месяц сразу на 20%. Цены на литий увеличились на 9,2%, а на молибден, необходимый для создания сплавов и катализаторов, - на 7,7%. При этом все основные энергоносители в августе подешевели: бензин на Нью-Йоркской товарной бирже упал на 13,2%, нефть сорта WTI - на 8,5%, а сорт Brent - на 8%. В то же время наиболее подешевевшим в мире товаром в августе стали пиломатериалы: их цена снизилась на 19,2%. Несильно отстала и медь, которая подешевела на 18,3%. Наконец, тройку замкнул апельсиновый сок, за месяц потерявший 13,7% в цене.

