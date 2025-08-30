Рейтинг@Mail.ru
Назван самый подорожавший товар в мире в августе - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:03 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/kofe-2038459954.html
Назван самый подорожавший товар в мире в августе
Назван самый подорожавший товар в мире в августе - РИА Новости, 30.08.2025
Назван самый подорожавший товар в мире в августе
Сорта кофе робуста и арабика стали самыми подорожавшими товарами в мире в августе, при этом больше всех в цене потеряли пиломатериалы и медь, следует из данных... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T08:03:00+03:00
2025-08-30T08:03:00+03:00
экономика
brent
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148818/29/1488182916_0:413:6016:3797_1920x0_80_0_0_11c54454a81be116a55d1f270c2cfc01.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Сорта кофе робуста и арабика стали самыми подорожавшими товарами в мире в августе, при этом больше всех в цене потеряли пиломатериалы и медь, следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, которые проанализировало РИА Новости. Так, стоимость кофе сорта робуста подросла за месяц в 1,5 раза, а арабика - на 29%. Кроме того, на 4,9% увеличились в цене сахар на лондонской бирже и соевые бобы на американском рынке. Самым подорожавшим металлом в мире в конце лета стал неодим, используемый для производства магнитов, - его стоимость увеличилась за месяц сразу на 20%. Цены на литий увеличились на 9,2%, а на молибден, необходимый для создания сплавов и катализаторов, - на 7,7%. При этом все основные энергоносители в августе подешевели: бензин на Нью-Йоркской товарной бирже упал на 13,2%, нефть сорта WTI - на 8,5%, а сорт Brent - на 8%. В то же время наиболее подешевевшим в мире товаром в августе стали пиломатериалы: их цена снизилась на 19,2%. Несильно отстала и медь, которая подешевела на 18,3%. Наконец, тройку замкнул апельсиновый сок, за месяц потерявший 13,7% в цене.
https://ria.ru/20250818/kofe-2035974900.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148818/29/1488182916_331:0:5686:4016_1920x0_80_0_0_53c0784be7e525cf426b90df9606622d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, brent
Экономика, Brent
Назван самый подорожавший товар в мире в августе

Кофе робуста и арабика стали самыми подорожавшими товарами в мире в августе

© Fotolia / kayccoЗерна кофе вида робуста
Зерна кофе вида робуста - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© Fotolia / kaycco
Зерна кофе вида робуста. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Сорта кофе робуста и арабика стали самыми подорожавшими товарами в мире в августе, при этом больше всех в цене потеряли пиломатериалы и медь, следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, которые проанализировало РИА Новости.
Так, стоимость кофе сорта робуста подросла за месяц в 1,5 раза, а арабика - на 29%. Кроме того, на 4,9% увеличились в цене сахар на лондонской бирже и соевые бобы на американском рынке.
Самым подорожавшим металлом в мире в конце лета стал неодим, используемый для производства магнитов, - его стоимость увеличилась за месяц сразу на 20%. Цены на литий увеличились на 9,2%, а на молибден, необходимый для создания сплавов и катализаторов, - на 7,7%.
При этом все основные энергоносители в августе подешевели: бензин на Нью-Йоркской товарной бирже упал на 13,2%, нефть сорта WTI - на 8,5%, а сорт Brent - на 8%.
В то же время наиболее подешевевшим в мире товаром в августе стали пиломатериалы: их цена снизилась на 19,2%. Несильно отстала и медь, которая подешевела на 18,3%. Наконец, тройку замкнул апельсиновый сок, за месяц потерявший 13,7% в цене.
Чашка кофе - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Индонезия планирует увеличить экспорт кофе и чая в Россию, заявил посол
18 августа, 06:28
 
ЭкономикаBrent
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала