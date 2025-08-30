https://ria.ru/20250830/klimov-2038301020.html

Алексей Климов: ждем от США сроков выхода на договоренности по консульствам

Алексей Климов: ждем от США сроков выхода на договоренности по консульствам - РИА Новости, 30.08.2025

Алексей Климов: ждем от США сроков выхода на договоренности по консульствам

В июле 2025 года россияне получили возможность посещать Оман без оформления виз, в августе было заключено аналогичное соглашение с Иорданией и ожидается, что в... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T10:00:00+03:00

2025-08-30T10:00:00+03:00

2025-08-30T10:00:00+03:00

снг

россия

сша

оман

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

интервью

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904158982_0:14:800:464_1920x0_80_0_0_0effba83104f2c04f062532f29c4bf61.jpg

В июле 2025 года россияне получили возможность посещать Оман без оформления виз, в августе было заключено аналогичное соглашение с Иорданией и ожидается, что в эту страну в скором времени граждане РФ также смогут приезжать по безвизу. О других государствах, с которыми ведутся подобные переговоры, продуктивном взаимодействии по визам с КНДР и о том, от кого зависит восстановление работы консульских представительств России и США, рассказал в интервью РИА Новости директор консульского департамента российского МИД Алексей Климов.– Каков текущий статус переговоров по нормализации работы российских консульских представительств в США? Существуют ли прогнозы относительно возможности их открытия в течение ближайшего года?– В феврале и апреле этого года на российско-американских консультациях в Стамбуле особое внимание было уделено нормализации работы консульских учреждений России и США.Напомню, что в конце 2016 года администрация президента Барака Обамы потребовала закрыть российские генконсульства в Сан-Франциско и Сиэтле, и в качестве ответной меры мы были вынуждены пойти на зеркальные шаги в отношении генконсульств США в России.В отличие от американцев, практически полностью прекративших выдачу виз россиянам, наши консульства, несмотря на кадровые трудности, продолжают полноформатную визовую работу. Неоднократно указывали американцам, что нынешнее положение дел не позволяет оказывать качественные консульские услуги гражданам обеих стран, и ситуацию необходимо кардинально менять.Наша позиция неизменна: мы добиваемся скорейшего взаимного снятия ограничений на работу консульских учреждений, а сроки выхода на конкретные договоренности во многом зависят от американской стороны.– Ранее директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин заявил, что Москва ставит перед собой задачу договориться о безвизовом режиме со всеми странами Латинской Америки. С какими государствами остаются визовые требования, и когда ожидать их отмены?– Нашей приоритетной задачей является превращение всего региона Латинской Америки в безвизовое пространство для россиян. Вне такового пока остаются Мексиканские Соединенные Штаты, Республика Барбадос, Республика Гаити, Содружество Багамских Островов, Тринидад и Тобаго. Открыты к диалогу с властями указанных стран по взаимной отмене визовых требований, соответствующие проекты соглашений переданы партнерам.– В контексте открытия курортов КНДР для граждан России возможно ли начало обсуждения ослабления визового режима между странами? На каком этапе находится проект соглашения о взаимных поездках граждан?– Придаем важное значение взаимодействию с корейскими партнерами, в том числе и на консульском направлении. В данном контексте удовлетворены тем, что после многолетнего перерыва, обусловленного, в частности, пандемией COVID-19, возобновилась работа над проектом обновленного соглашения о взаимных поездках граждан двух стран. С учетом изменений российского и корейского законодательств и договорной практики документ требует дополнительной проработки.– С какими еще странами на данный момент ведутся переговоры о безвизовом режиме?– Работа по заключению соглашений о безвизовых поездках с иностранными партнерами ведется на постоянной основе и приносит хорошие результаты. Восемнадцатого июля сего года вступило в силу соглашение с Оманом о взаимной отмене визовых требований. Российские граждане получили возможность посещать эту страну без виз с краткосрочными визитами до 30 дней. Буквально на днях (20 августа) аналогичное соглашение подписано с Иорданией. Оно вступит в силу после выполнения сторонами необходимых процедур, что, как мы надеемся, не займет много времени. Продолжается переговорный процесс, направленный на заключение соглашений о краткосрочных безвизовых поездках граждан еще с рядом стран Африки, Азии, Ближнего Востока. Как обычно, по мере документального оформления соответствующих договоренностей будем информировать общественность.– Есть ли планы по открытию новых российских консульств в других странах? Если да, то в каких?– На пространстве СНГ в настоящее время прорабатываются вопросы открытия консульских учреждений России в Капане (Армения), Актау (Казахстан) и Самарканде (Узбекистан). Скоро откроет свои двери для российских туристов генеральное консульство России в Шарм-эш-Шейхе. Кроме того, наше консульское присутствие на африканском континенте укрепится с началом работы российских диппредставительств в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане, в составе которых будут функционировать и консульские отделы.

https://ria.ru/20250827/peskov-2037844046.html

https://ria.ru/20250828/sever-2037952957.html

россия

сша

оман

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

снг, россия, сша, оман, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), интервью