Слова Путина о роли Китая в победе во Второй мировой высоко оценили в КНР

ПЕКИН, 30 авг - РИА Новости. Слова президента РФ Владимира Путина о героическом сопротивлении Китая японским милитаристам во время Второй мировой войны высоко оценили жители КНР. Россия никогда не забудет, что именно героическое сопротивление Китая стало одним из решающих факторов, помешавших Японии в 1941-1942 годах напасть на СССР, заявил президент РФ в интервью информационному агентству Cиньхуа. Видеоролик со словам Путина о роли Китая в Победе, размещенный китайским государственным изданием "Хуанцю шибао" в китайской версии приложения TikTok (Douyin), за семь часов набрал более 28 тысяч лайков и более двух тысяч комментариев. "Пусть китайско-российская дружба будет долгая, как земля, и бесконечная, как небо!" - гласит один из популярных комментариев под видео. "Это позволило СССР избежать войны на два фронта, оказавшись между молотом и наковальней. Сражаться рука об руку и плечом к плечу - это очень важно!" - написал один из пользователей. "Да здравствует Китай, и пусть китайско-российская дружба длится вечно!" - выразил свои эмоции еще один пользователь, чей комментарий набрал почти 250 лайков. "Путин - дальновидный президент, который умеет сопереживать, пусть китайско-российская дружба длится вечно!" - отмечается в другом комментарии. Министр иностранных дел КНР Ван И ранее в интервью РИА Новости заявил, что нерушимая дружба властей в Москве и Пекине началась с совместного сопротивления фашизму и милитаризму во Второй мировой войне. Глава МИД Китая напомнил, что этот год проходит под знаком 80-летия победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам, победы в Великой Отечественной войне и мировой антифашистской войне. Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Как рассказал Ушаков, сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, затем отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в Китай. В частности, российский президент и другие мировые лидеры примут участие в торжественных мероприятиях по случаю празднования 80-летия победы во Второй мировой войне, которые запланированы на 3 сентября.

