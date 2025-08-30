Слова Путина о роли Китая в победе во Второй мировой высоко оценили в КНР
В КНР высоко оценили слова Путина о сопротивлении Китая японским милитаристам
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время выступления перед СМИ по итогам встречи в Москве с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом
Президент РФ Владимир Путин во время выступления перед СМИ по итогам встречи в Москве с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 30 авг - РИА Новости. Слова президента РФ Владимира Путина о героическом сопротивлении Китая японским милитаристам во время Второй мировой войны высоко оценили жители КНР.
Видеоролик со словам Путина о роли Китая в Победе, размещенный китайским государственным изданием "Хуанцю шибао" в китайской версии приложения TikTok (Douyin), за семь часов набрал более 28 тысяч лайков и более двух тысяч комментариев.
"Пусть китайско-российская дружба будет долгая, как земля, и бесконечная, как небо!" - гласит один из популярных комментариев под видео.
"Это позволило СССР избежать войны на два фронта, оказавшись между молотом и наковальней. Сражаться рука об руку и плечом к плечу - это очень важно!" - написал один из пользователей.
"Да здравствует Китай, и пусть китайско-российская дружба длится вечно!" - выразил свои эмоции еще один пользователь, чей комментарий набрал почти 250 лайков.
"Путин - дальновидный президент, который умеет сопереживать, пусть китайско-российская дружба длится вечно!" - отмечается в другом комментарии.
Министр иностранных дел КНР Ван И ранее в интервью РИА Новости заявил, что нерушимая дружба властей в Москве и Пекине началась с совместного сопротивления фашизму и милитаризму во Второй мировой войне. Глава МИД Китая напомнил, что этот год проходит под знаком 80-летия победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам, победы в Великой Отечественной войне и мировой антифашистской войне.
Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Как рассказал Ушаков, сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, затем отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в Китай. В частности, российский президент и другие мировые лидеры примут участие в торжественных мероприятиях по случаю празднования 80-летия победы во Второй мировой войне, которые запланированы на 3 сентября.