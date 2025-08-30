Рейтинг@Mail.ru
Слова Путина о роли Китая в победе во Второй мировой высоко оценили в КНР - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:59 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/kitay-2038483461.html
Слова Путина о роли Китая в победе во Второй мировой высоко оценили в КНР
Слова Путина о роли Китая в победе во Второй мировой высоко оценили в КНР - РИА Новости, 30.08.2025
Слова Путина о роли Китая в победе во Второй мировой высоко оценили в КНР
Слова президента РФ Владимира Путина о героическом сопротивлении Китая японским милитаристам во время Второй мировой войны высоко оценили жители КНР. РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T11:59:00+03:00
2025-08-30T11:59:00+03:00
в мире
китай
россия
ссср
владимир путин
ван и (политик)
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032684136_0:47:3078:1778_1920x0_80_0_0_15dc4d78ed10670957175cd153a4a2fc.jpg
ПЕКИН, 30 авг - РИА Новости. Слова президента РФ Владимира Путина о героическом сопротивлении Китая японским милитаристам во время Второй мировой войны высоко оценили жители КНР. Россия никогда не забудет, что именно героическое сопротивление Китая стало одним из решающих факторов, помешавших Японии в 1941-1942 годах напасть на СССР, заявил президент РФ в интервью информационному агентству Cиньхуа. Видеоролик со словам Путина о роли Китая в Победе, размещенный китайским государственным изданием "Хуанцю шибао" в китайской версии приложения TikTok (Douyin), за семь часов набрал более 28 тысяч лайков и более двух тысяч комментариев. "Пусть китайско-российская дружба будет долгая, как земля, и бесконечная, как небо!" - гласит один из популярных комментариев под видео. "Это позволило СССР избежать войны на два фронта, оказавшись между молотом и наковальней. Сражаться рука об руку и плечом к плечу - это очень важно!" - написал один из пользователей. "Да здравствует Китай, и пусть китайско-российская дружба длится вечно!" - выразил свои эмоции еще один пользователь, чей комментарий набрал почти 250 лайков. "Путин - дальновидный президент, который умеет сопереживать, пусть китайско-российская дружба длится вечно!" - отмечается в другом комментарии. Министр иностранных дел КНР Ван И ранее в интервью РИА Новости заявил, что нерушимая дружба властей в Москве и Пекине началась с совместного сопротивления фашизму и милитаризму во Второй мировой войне. Глава МИД Китая напомнил, что этот год проходит под знаком 80-летия победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам, победы в Великой Отечественной войне и мировой антифашистской войне. Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Как рассказал Ушаков, сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, затем отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в Китай. В частности, российский президент и другие мировые лидеры примут участие в торжественных мероприятиях по случаю празднования 80-летия победы во Второй мировой войне, которые запланированы на 3 сентября.
https://ria.ru/20250830/putin-2038442864.html
https://ria.ru/20250830/dubinskiy-2038473195.html
китай
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032684136_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_ce400c49af402f338e35385e582d11e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, россия, ссср, владимир путин, ван и (политик), шос
В мире, Китай, Россия, СССР, Владимир Путин, Ван И (политик), ШОС
Слова Путина о роли Китая в победе во Второй мировой высоко оценили в КНР

В КНР высоко оценили слова Путина о сопротивлении Китая японским милитаристам

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время выступления перед СМИ по итогам встречи в Москве с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом
Президент РФ Владимир Путин во время выступления перед СМИ по итогам встречи в Москве с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время выступления перед СМИ по итогам встречи в Москве с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 30 авг - РИА Новости. Слова президента РФ Владимира Путина о героическом сопротивлении Китая японским милитаристам во время Второй мировой войны высоко оценили жители КНР.
Россия никогда не забудет, что именно героическое сопротивление Китая стало одним из решающих факторов, помешавших Японии в 1941-1942 годах напасть на СССР, заявил президент РФ в интервью информационному агентству Cиньхуа.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Гуманитарное сотрудничество России и Китая набирает обороты, заявил Путин
02:29
Видеоролик со словам Путина о роли Китая в Победе, размещенный китайским государственным изданием "Хуанцю шибао" в китайской версии приложения TikTok (Douyin), за семь часов набрал более 28 тысяч лайков и более двух тысяч комментариев.
"Пусть китайско-российская дружба будет долгая, как земля, и бесконечная, как небо!" - гласит один из популярных комментариев под видео.
"Это позволило СССР избежать войны на два фронта, оказавшись между молотом и наковальней. Сражаться рука об руку и плечом к плечу - это очень важно!" - написал один из пользователей.
"Да здравствует Китай, и пусть китайско-российская дружба длится вечно!" - выразил свои эмоции еще один пользователь, чей комментарий набрал почти 250 лайков.
"Путин - дальновидный президент, который умеет сопереживать, пусть китайско-российская дружба длится вечно!" - отмечается в другом комментарии.
Министр иностранных дел КНР Ван И ранее в интервью РИА Новости заявил, что нерушимая дружба властей в Москве и Пекине началась с совместного сопротивления фашизму и милитаризму во Второй мировой войне. Глава МИД Китая напомнил, что этот год проходит под знаком 80-летия победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам, победы в Великой Отечественной войне и мировой антифашистской войне.
Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Как рассказал Ушаков, сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, затем отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в Китай. В частности, российский президент и другие мировые лидеры примут участие в торжественных мероприятиях по случаю празднования 80-летия победы во Второй мировой войне, которые запланированы на 3 сентября.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
"Шансов нет". В Киеве сделали новое заявление о ЕС и Путине
10:36
 
В миреКитайРоссияСССРВладимир ПутинВан И (политик)ШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала