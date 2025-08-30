Рейтинг@Mail.ru
В Австрии рассказали подробности кибератаки на МВД страны
14:22 30.08.2025 (обновлено: 14:32 30.08.2025)
В Австрии рассказали подробности кибератаки на МВД страны
Выявленные экспертами методы кибератаки на IT-инфраструктуру МВД Австрии соответствуют практике государственных и полугосударственных акторов, при этом никаких... РИА Новости, 30.08.2025
в мире
австрия
россия
в мире, австрия, россия, facebook
В мире, Австрия, Россия, Facebook
ВЕНА, 30 авг - РИА Новости. Выявленные экспертами методы кибератаки на IT-инфраструктуру МВД Австрии соответствуют практике государственных и полугосударственных акторов, при этом никаких конкретных обвинений или предположений о происхождении злоумышленников не делается, об этом журналистам заявил в субботу министр внутренних дел Герхард Карнер.
Ранее в субботу МВД республики сообщило о кибератаке на системы министерства внутренних дел республики, в результате которой было взломано около 100 почтовых аккаунтов. Данные граждан и полицейские базы данных при этом не пострадали.
"Сегодня, в час, когда устранение последствий кибератаки все еще продолжается, мы ни в коем случае не хотим и не будем заниматься какими-либо спекуляциями... Как было установлено экспертами, именно такую систематику используют государственные и полугосударственные акторы", - заявил министр на пресс-конференции. Трансляция заявления для СМИ велась в прямом эфире на официальном аккаунте МВД республики в Facebook* (запрещена в РФ).
Министр подчеркнул, что атака была высокопрофессиональной и целенаправленной, а очистка систем проводится с такой же тщательностью. По его словам, дирекция по защите государства и разведка при этом не пострадали, так как используют собственные защищённые IT-системы.
В ведомстве заявили, что в дальнейшем будут усилены меры защиты и международное сотрудничество органов безопасности, чтобы сделать подобные атаки невозможными в будущем.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В ФРГ выдвинули обвинение против хакера за кибератаку на дочку "Роснефти"
27 августа, 19:01
