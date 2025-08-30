Рейтинг@Mail.ru
Хуситы подтвердили гибель главы правительства после израильского удара
17:07 30.08.2025 (обновлено: 18:06 30.08.2025)
Хуситы подтвердили гибель главы правительства после израильского удара
Хуситы подтвердили гибель главы правительства после израильского удара
Хуситы подтвердили, что после израильского удара погиб глава созданного ими на подконтрольных территориях Йемена правительства Ахмед Галеб ар-Рахави.
ДОХА, 30 авг — РИА Новости. Хуситы подтвердили, что после израильского удара погиб глава созданного ими на подконтрольных территориях Йемена правительства Ахмед Галеб ар-Рахави."Мы объявляем о мученической гибели премьер-министра правительства перемен и созидания Ахмеда Галеба ар-Рахави, а также ряда его коллег-министров в прошлый четверг", — говорится в заявлении движения, которое привел телеканал Al Masirah.Премьер и министры погибли во время совещания."Израильский противник напал на премьер-министра и ряд его коллег-министров во время очередного совещания, проводимого правительством для оценки его деятельности и результатов за прошедший год", — отметили в движении.По данным руководства хуситов, несколько министров получили ранения — тяжелые и средней степени тяжести, им оказывают помощь.Атака ЦАХАЛВ четверг Израиль нанес 12 авиаударов по казармам и позициям "Ансар Алла" в столице Йемена Сане. Это произошло спустя 24 часа после того, как движение объявило об атаке на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве с помощью гиперзвуковой ракеты "Палестина-2".Новые авиаудары ЦАХАЛ нанесла через несколько дней после того, как израильские военные самолеты совершили 13 налетов на Сану. По данным источника РИА Новости, они пришлись на заправочную станцию, лагерь Нахдайн в президентском комплексе, электростанцию Хизиз и бензобак на улице Алжир. В результате погибли шесть человек, 86 получили ранения, включая семерых детей и трех женщин.
Хуситы подтвердили гибель главы правительства после израильского удара

ДОХА, 30 авг — РИА Новости. Хуситы подтвердили, что после израильского удара погиб глава созданного ими на подконтрольных территориях Йемена правительства Ахмед Галеб ар-Рахави.
"Мы объявляем о мученической гибели премьер-министра правительства перемен и созидания Ахмеда Галеба ар-Рахави, а также ряда его коллег-министров в прошлый четверг", — говорится в заявлении движения, которое привел телеканал Al Masirah.
Ар-Рахави был назначен на этот пост 10 августа прошлого года.

Премьер и министры погибли во время совещания.
"Израильский противник напал на премьер-министра и ряд его коллег-министров во время очередного совещания, проводимого правительством для оценки его деятельности и результатов за прошедший год", — отметили в движении.
По данным руководства хуситов, несколько министров получили ранения — тяжелые и средней степени тяжести, им оказывают помощь.
Атака ЦАХАЛ

В четверг Израиль нанес 12 авиаударов по казармам и позициям "Ансар Алла" в столице Йемена Сане. Это произошло спустя 24 часа после того, как движение объявило об атаке на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве с помощью гиперзвуковой ракеты "Палестина-2".
Новые авиаудары ЦАХАЛ нанесла через несколько дней после того, как израильские военные самолеты совершили 13 налетов на Сану. По данным источника РИА Новости, они пришлись на заправочную станцию, лагерь Нахдайн в президентском комплексе, электростанцию Хизиз и бензобак на улице Алжир.
В результате погибли шесть человек, 86 получили ранения, включая семерых детей и трех женщин.
