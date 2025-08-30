https://ria.ru/20250830/khusity-2038541810.html

Хуситы подтвердили гибель главы правительства после израильского удара

ДОХА, 30 авг — РИА Новости. Хуситы подтвердили, что после израильского удара погиб глава созданного ими на подконтрольных территориях Йемена правительства Ахмед Галеб ар-Рахави."Мы объявляем о мученической гибели премьер-министра правительства перемен и созидания Ахмеда Галеба ар-Рахави, а также ряда его коллег-министров в прошлый четверг", — говорится в заявлении движения, которое привел телеканал Al Masirah.Премьер и министры погибли во время совещания."Израильский противник напал на премьер-министра и ряд его коллег-министров во время очередного совещания, проводимого правительством для оценки его деятельности и результатов за прошедший год", — отметили в движении.По данным руководства хуситов, несколько министров получили ранения — тяжелые и средней степени тяжести, им оказывают помощь.Атака ЦАХАЛВ четверг Израиль нанес 12 авиаударов по казармам и позициям "Ансар Алла" в столице Йемена Сане. Это произошло спустя 24 часа после того, как движение объявило об атаке на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве с помощью гиперзвуковой ракеты "Палестина-2".Новые авиаудары ЦАХАЛ нанесла через несколько дней после того, как израильские военные самолеты совершили 13 налетов на Сану. По данным источника РИА Новости, они пришлись на заправочную станцию, лагерь Нахдайн в президентском комплексе, электростанцию Хизиз и бензобак на улице Алжир. В результате погибли шесть человек, 86 получили ранения, включая семерых детей и трех женщин.

