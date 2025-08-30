Источник: в результате ударов Израиля погибли два чиновника хуситов
Глава минэкономпрома и замглавы МВД хуситов погибли в результате ударов Израиля
КАИР, 30 авг - РИА Новости. Министр экономики, промышленности и инвестиций в созданном шиитским движением "Ансар Алла" (хуситами) правительстве на подконтрольных им территориях Муин аль-Махакри и заместитель министра внутренних дел Абдель Маджид аль-Муртада погибли в четверг в результате израильского авиаудара по столице Йемена, сообщил РИА Новости йеменский источник в Сане.
В минувшие выходные Израиль также бомбил Сану. По данным источника РИА Новости, удары пришлись по заправочной станции, лагерю Нахдайн в президентском комплексе, электростанции Хизиз и бензобаку на улице Алжир. В результате ударов погибли шесть человек и 86 получили ранения, включая семерых детей и трех женщин. По данным министерства здравоохранения правительства "Ансар Алла", 21 раненый находится в критическом состоянии.
В конце июля "Ансар Алла" объявила об эскалации своих атак на Израиль и начале четвёртого этапа "морской блокады Израиля" в ответ на продолжающиеся военные операции Израиля в секторе Газа.
С сентября 2014 года хуситы контролируют большинство центральных и северных провинций Йемена, включая столицу Сану. В марте 2015 года возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция начала военные операции в поддержку йеменской армии, чтобы вернуть эти районы из-под контроля группировки, но этого так и не произошло.