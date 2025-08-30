Рейтинг@Mail.ru
Источник: в результате ударов Израиля погибли два чиновника хуситов - РИА Новости, 30.08.2025
00:29 30.08.2025
Источник: в результате ударов Израиля погибли два чиновника хуситов
Источник: в результате ударов Израиля погибли два чиновника хуситов
в мире
израиль
сана
йемен
ансар алла
КАИР, 30 авг - РИА Новости. Министр экономики, промышленности и инвестиций в созданном шиитским движением "Ансар Алла" (хуситами) правительстве на подконтрольных им территориях Муин аль-Махакри и заместитель министра внутренних дел Абдель Маджид аль-Муртада погибли в четверг в результате израильского авиаудара по столице Йемена, сообщил РИА Новости йеменский источник в Сане. Израиль нанес в четверг новые удары по Сане, в том числе по зданию МВД, в результате чего, как стало известно РИА Новости от источника в Йемене, погиб премьер-министр правительства хуситов Ахмед Галеб ар-Рахави. В минувшие выходные Израиль также бомбил Сану. По данным источника РИА Новости, удары пришлись по заправочной станции, лагерю Нахдайн в президентском комплексе, электростанции Хизиз и бензобаку на улице Алжир. В результате ударов погибли шесть человек и 86 получили ранения, включая семерых детей и трех женщин. По данным министерства здравоохранения правительства "Ансар Алла", 21 раненый находится в критическом состоянии. В конце июля "Ансар Алла" объявила об эскалации своих атак на Израиль и начале четвёртого этапа "морской блокады Израиля" в ответ на продолжающиеся военные операции Израиля в секторе Газа. С сентября 2014 года хуситы контролируют большинство центральных и северных провинций Йемена, включая столицу Сану. В марте 2015 года возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция начала военные операции в поддержку йеменской армии, чтобы вернуть эти районы из-под контроля группировки, но этого так и не произошло.
израиль
сана
йемен
в мире, израиль, сана, йемен, ансар алла
В мире, Израиль, Сана, Йемен, Ансар Алла
Источник: в результате ударов Израиля погибли два чиновника хуситов

Глава минэкономпрома и замглавы МВД хуситов погибли в результате ударов Израиля

© AP Photo / Mohammed al-QadhiАвтомобиль скорой помощи в Йемене
Автомобиль скорой помощи в Йемене - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© AP Photo / Mohammed al-Qadhi
Автомобиль скорой помощи в Йемене. Архивное фото
КАИР, 30 авг - РИА Новости. Министр экономики, промышленности и инвестиций в созданном шиитским движением "Ансар Алла" (хуситами) правительстве на подконтрольных им территориях Муин аль-Махакри и заместитель министра внутренних дел Абдель Маджид аль-Муртада погибли в четверг в результате израильского авиаудара по столице Йемена, сообщил РИА Новости йеменский источник в Сане.
Израиль нанес в четверг новые удары по Сане, в том числе по зданию МВД, в результате чего, как стало известно РИА Новости от источника в Йемене, погиб премьер-министр правительства хуситов Ахмед Галеб ар-Рахави.
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Израиль счел вероятность гибели лидеров хуситов высокой
28 августа, 21:46
В минувшие выходные Израиль также бомбил Сану. По данным источника РИА Новости, удары пришлись по заправочной станции, лагерю Нахдайн в президентском комплексе, электростанции Хизиз и бензобаку на улице Алжир. В результате ударов погибли шесть человек и 86 получили ранения, включая семерых детей и трех женщин. По данным министерства здравоохранения правительства "Ансар Алла", 21 раненый находится в критическом состоянии.
В конце июля "Ансар Алла" объявила об эскалации своих атак на Израиль и начале четвёртого этапа "морской блокады Израиля" в ответ на продолжающиеся военные операции Израиля в секторе Газа.
С сентября 2014 года хуситы контролируют большинство центральных и северных провинций Йемена, включая столицу Сану. В марте 2015 года возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция начала военные операции в поддержку йеменской армии, чтобы вернуть эти районы из-под контроля группировки, но этого так и не произошло.
Бойцы-хуситы в Йемене - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Хуситы заявили, что предотвратили основную часть израильской атаки на Сану
24 августа, 17:05
 
