В Курской области благодаря аэрофотосъемке зафиксировали разрушения домов

КУРСК, 30 авг - РИА Новости. Благодаря аэрофотосъемке зафиксировано разрушение 285 домов в курском приграничье, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн по итогам координационного совета по проблемам жителей приграничных районов. Ранее сообщалось, что оценочная комиссия не может проехать в некоторые населенные пункты из-за опасности обстрелов со стороны вооруженных сил Украины. В связи с этим было принято решение фиксировать разрушения жилых домов в помощью аэрофотосъемки, чтобы потом вместе с Росреестром выносить решения о выдаче жилищного сертификата. "Провели очередное заседание Координационного совета по проблемам наших жителей приграничья... Обследование домов. С февраля 2025-го зафиксировано полное разрушение 285 домов в приграничье благодаря аэрофотосъемке от Минобороны РФ", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он уточнил, что все собственники имеют право на получение сертификата.

