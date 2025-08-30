Рейтинг@Mail.ru
В Курской области благодаря аэрофотосъемке зафиксировали разрушения домов
20:39 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/khinshteyn-2038577895.html
В Курской области благодаря аэрофотосъемке зафиксировали разрушения домов
2025-08-30T20:39:00+03:00
2025-08-30T20:39:00+03:00
курская область
александр хинштейн
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023899456_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_70fc377db6060f95732e3445aa17e152.jpg
КУРСК, 30 авг - РИА Новости. Благодаря аэрофотосъемке зафиксировано разрушение 285 домов в курском приграничье, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн по итогам координационного совета по проблемам жителей приграничных районов. Ранее сообщалось, что оценочная комиссия не может проехать в некоторые населенные пункты из-за опасности обстрелов со стороны вооруженных сил Украины. В связи с этим было принято решение фиксировать разрушения жилых домов в помощью аэрофотосъемки, чтобы потом вместе с Росреестром выносить решения о выдаче жилищного сертификата. "Провели очередное заседание Координационного совета по проблемам наших жителей приграничья... Обследование домов. С февраля 2025-го зафиксировано полное разрушение 285 домов в приграничье благодаря аэрофотосъемке от Минобороны РФ", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он уточнил, что все собственники имеют право на получение сертификата.
https://ria.ru/20250830/kursk-2038572259.html
курская область
россия
курская область, александр хинштейн, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Курская область, Александр Хинштейн, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Александр Хинштейн. Архивное фото
КУРСК, 30 авг - РИА Новости. Благодаря аэрофотосъемке зафиксировано разрушение 285 домов в курском приграничье, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн по итогам координационного совета по проблемам жителей приграничных районов.
Ранее сообщалось, что оценочная комиссия не может проехать в некоторые населенные пункты из-за опасности обстрелов со стороны вооруженных сил Украины. В связи с этим было принято решение фиксировать разрушения жилых домов в помощью аэрофотосъемки, чтобы потом вместе с Росреестром выносить решения о выдаче жилищного сертификата.
"Провели очередное заседание Координационного совета по проблемам наших жителей приграничья... Обследование домов. С февраля 2025-го зафиксировано полное разрушение 285 домов в приграничье благодаря аэрофотосъемке от Минобороны РФ", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что все собственники имеют право на получение сертификата.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
В Курской области более 17 тысяч человек остались без электричества
Вчера, 19:58
 
Курская областьАлександр ХинштейнФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
