На Камчатке за сутки зафиксировали почти 20 афтершоков - РИА Новости, 30.08.2025
02:10 30.08.2025
На Камчатке за сутки зафиксировали почти 20 афтершоков
Восемнадцать афтершоков магнитудой до 5,3 произошло на Камчатке за последние сутки, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю.
происшествия
камчатка
россия
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
П.-КАМЧАТСКИЙ, 30 авг - РИА Новости. Восемнадцать афтершоков магнитудой до 5,3 произошло на Камчатке за последние сутки, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю. "За сутки произошло 18 афтершоков магнитудой от 3,8 до 5,3", - говорится в сообщении главка в Telegram-канале. Сутками ранее ученые зафиксировали 14 повторных подземных толчков, которые до сих пор продолжаются после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Спасатели напоминают о продолжающейся активности вулканов Ключевского, Карымского, Камбального, Безымянного, Шивелуча и Крашенинниковах. "Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - отмечается в сообщении. По решению главы региона в крае с 14 августа действует режим ЧС природного характера. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются.
камчатка
россия
камчатский край
происшествия, камчатка, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Камчатка, Россия, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
П.-КАМЧАТСКИЙ, 30 авг - РИА Новости. Восемнадцать афтершоков магнитудой до 5,3 произошло на Камчатке за последние сутки, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю.
"За сутки произошло 18 афтершоков магнитудой от 3,8 до 5,3", - говорится в сообщении главка в Telegram-канале.
Сутками ранее ученые зафиксировали 14 повторных подземных толчков, которые до сих пор продолжаются после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля.
Спасатели напоминают о продолжающейся активности вулканов Ключевского, Карымского, Камбального, Безымянного, Шивелуча и Крашенинниковах. "Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - отмечается в сообщении.
По решению главы региона в крае с 14 августа действует режим ЧС природного характера.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются.
Происшествия Камчатка Россия Камчатский край МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
