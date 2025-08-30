https://ria.ru/20250830/kamaz-2038450116.html

Чистый убыток "КамАЗа" по МСФО составил 30,9 миллиарда рублей за полугодие

МОСКВА, 30 августа - РИА Новости. Компания "КамАЗ" сообщила о чистом убытке в первой половине 2025 года в размере 30,9 миллиарда рублей согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), в сравнении с прибылью в 3,672 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года. В первой половине 2024 года "КамАЗ" зафиксировал снижение чистой прибыли по МСФО в 3,7 раза, до 3,672 миллиарда рублей."ПАО "КамАЗ" огласило финансовые показатели за первое полугодие 2025 года в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. В первом полугодии 2025 года компания получила чистый убыток в размере 30 907 миллионов рублей", - говорится в заявлении. Консолидированная выручка группы компаний ПАО "КамАЗ" за этот период достигла 153,94 миллиарда рублей, что почти на 18% меньше, чем в предыдущем году. Чистый долг организации уменьшился до 141,8 миллиарда рублей. Положительный денежный поток от основной деятельности за полгода 2025 года составил 50,253 миллиарда рублей. "Несмотря на рост финансовых затрат, группа поддерживает достаточный уровень ликвидности и выполняет требования по кредитным соглашениям", - отмечается в документе. Представители компании уточнили, что доход от продаж уменьшился во всех подразделениях, за исключением сектора финансовой аренды. "Снижение дохода связано с сокращением рынка грузовиков почти на 60% и денежно-кредитной политикой Центрального банка России", - указывается в сообщении. К числу существенных негативных факторов, которые отрицательно влияют на прибыльность "КамАЗа", добавились расходы, связанные с осложнением цепочек поставок. "Во втором полугодии "КамАЗ" продолжит программу экономии и намерен повышать эффективность работы, что, вероятно, благотворно скажется на финансовых итогах", - подытожили в компании. "КамАЗ" не раскрывает текущие данные по акционерному капиталу. В 2023 году среди основных акционеров числились "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%). В феврале генеральный директор компании Сергей Когогин в интервью "Ведомостям" сообщил, что немецкая компания Daimler продала свою долю, но кому именно — не уточнил.

