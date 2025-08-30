https://ria.ru/20250830/kaluga-2038592138.html
Победителей финала чемпионата "Профессионалы" наградили в Калуге
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Финал чемпионата "Профессионалы" завершился в Калуге, в субботу были награждены победители и призеры, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования (ИРПО). В соревнованиях по 22 компетенциям участвовали 230 конкурсантов, прошедших отборочные испытания. Партнерами финала выступили более 60 предприятий – представителей профильных индустрий. Победителями в основном и юниорском зачетах стали 24 участника, призерами – 48 конкурсантов. Кроме того, были объявлены победители и призеры в международном, индустриальном и командном зачетах. Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в церемонии награждения победителей и призеров. Мероприятия финала чемпионата "Профессионалы" в Калуге объединили более 14 тысяч человек – представителей 89 регионов России и 25 дружественных стран. В профориентационной программе приняли участие более 5 тысяч школьников Калужской области. Чемпионат "Профессионалы" – соревнование по профессиональному мастерству. Организатор – Минпросвещения России при поддержке правительства Российской Федерации, федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
