https://ria.ru/20250830/izrail-2038589710.html

Министр иностранных дел хуситов погиб от удара Израиля, сообщил источник

Министр иностранных дел хуситов погиб от удара Израиля, сообщил источник - РИА Новости, 30.08.2025

Министр иностранных дел хуситов погиб от удара Израиля, сообщил источник

Среди погибших в четверг от ударов Израиля министров действующего на севере Йемена правительства движения "Ансар Алла" - министр иностранных дел Джамаль Амер и... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T22:40:00+03:00

2025-08-30T22:40:00+03:00

2025-08-30T22:40:00+03:00

в мире

израиль

сана

йемен

ансар алла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921500387_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9c2629204bdd5c7e3c7cc8fcd264fef9.jpg

КАИР, 30 авг - РИА Новости. Среди погибших в четверг от ударов Израиля министров действующего на севере Йемена правительства движения "Ансар Алла" - министр иностранных дел Джамаль Амер и еще ряд членов правительства хуситов, сообщил РИА Новости йеменский источник в субботу. "Министр иностранных дел правительства "Ансар Алла" Джамаль Амер, министр молодежи и спорта Мухаммед аль-Маулид, министр энергетики и водных ресурсов Али Саиф Хасан и директор канцелярии премьер-министра Мухаммед аль-Кабси были среди погибших в результате израильских авиаударов", - отметил источник. Целью удара было заседание правительства в доме в районе Хадда к югу от Саны. Он добавил, что министр транспорта и общественных работ Мухаммед Аяш Кахим и министр коммуникаций Мухаммед аль-Махди получили тяжелые ранения в результате бомбардировки. Ранее в субботу источник сообщил РИА Новости, что в результате израильских авиаударов в прошлый четверг погибли заместитель премьер-министра правительства группировки "Ансар Алла", министр местного самоуправления Мухаммед аль-Мадани, министр образования Хасан ас-Саади и министр финансов Абдель Джаббар Ахмед, а также был ранен министр здравоохранения Али Абдель Керим Шибан. Кроме того, "Ансар Алла" официально объявило о гибели своего премьер-министра Ахмеда Галеба аль-Рахави и ряда министров, а также о ранении других лиц, не уточняя их имен, в результате израильского авиаудара. В прошлый четверг Израиль нанес 12 авиаударов по казармам и позициям "Ансар Алла" в Сане спустя 24 часа после того, как движение объявило об атаке на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве гиперзвуковой ракетой "Палестина-2".

https://ria.ru/20250830/husity-2038554225.html

https://ria.ru/20250830/husity-2038575712.html

израиль

сана

йемен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сана, йемен, ансар алла