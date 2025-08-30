Рейтинг@Mail.ru
Министр иностранных дел хуситов погиб от удара Израиля, сообщил источник
22:40 30.08.2025
Министр иностранных дел хуситов погиб от удара Израиля, сообщил источник
Министр иностранных дел хуситов погиб от удара Израиля, сообщил источник
в мире
израиль
сана
йемен
ансар алла
КАИР, 30 авг - РИА Новости. Среди погибших в четверг от ударов Израиля министров действующего на севере Йемена правительства движения "Ансар Алла" - министр иностранных дел Джамаль Амер и еще ряд членов правительства хуситов, сообщил РИА Новости йеменский источник в субботу. "Министр иностранных дел правительства "Ансар Алла" Джамаль Амер, министр молодежи и спорта Мухаммед аль-Маулид, министр энергетики и водных ресурсов Али Саиф Хасан и директор канцелярии премьер-министра Мухаммед аль-Кабси были среди погибших в результате израильских авиаударов", - отметил источник. Целью удара было заседание правительства в доме в районе Хадда к югу от Саны. Он добавил, что министр транспорта и общественных работ Мухаммед Аяш Кахим и министр коммуникаций Мухаммед аль-Махди получили тяжелые ранения в результате бомбардировки. Ранее в субботу источник сообщил РИА Новости, что в результате израильских авиаударов в прошлый четверг погибли заместитель премьер-министра правительства группировки "Ансар Алла", министр местного самоуправления Мухаммед аль-Мадани, министр образования Хасан ас-Саади и министр финансов Абдель Джаббар Ахмед, а также был ранен министр здравоохранения Али Абдель Керим Шибан. Кроме того, "Ансар Алла" официально объявило о гибели своего премьер-министра Ахмеда Галеба аль-Рахави и ряда министров, а также о ранении других лиц, не уточняя их имен, в результате израильского авиаудара. В прошлый четверг Израиль нанес 12 авиаударов по казармам и позициям "Ансар Алла" в Сане спустя 24 часа после того, как движение объявило об атаке на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве гиперзвуковой ракетой "Палестина-2".
израиль
сана
йемен
© AP PhotoХуситы недалеко от Саны, Йемен
Хуситы недалеко от Саны, Йемен. Архивное фото
КАИР, 30 авг - РИА Новости. Среди погибших в четверг от ударов Израиля министров действующего на севере Йемена правительства движения "Ансар Алла" - министр иностранных дел Джамаль Амер и еще ряд членов правительства хуситов, сообщил РИА Новости йеменский источник в субботу.
"Министр иностранных дел правительства "Ансар Алла" Джамаль Амер, министр молодежи и спорта Мухаммед аль-Маулид, министр энергетики и водных ресурсов Али Саиф Хасан и директор канцелярии премьер-министра Мухаммед аль-Кабси были среди погибших в результате израильских авиаударов", - отметил источник.
Хуситы назначили и.о. премьера вместо погибшего от израильского удара
Вчера, 18:12
Целью удара было заседание правительства в доме в районе Хадда к югу от Саны.
Он добавил, что министр транспорта и общественных работ Мухаммед Аяш Кахим и министр коммуникаций Мухаммед аль-Махди получили тяжелые ранения в результате бомбардировки.
Ранее в субботу источник сообщил РИА Новости, что в результате израильских авиаударов в прошлый четверг погибли заместитель премьер-министра правительства группировки "Ансар Алла", министр местного самоуправления Мухаммед аль-Мадани, министр образования Хасан ас-Саади и министр финансов Абдель Джаббар Ахмед, а также был ранен министр здравоохранения Али Абдель Керим Шибан.
Кроме того, "Ансар Алла" официально объявило о гибели своего премьер-министра Ахмеда Галеба аль-Рахави и ряда министров, а также о ранении других лиц, не уточняя их имен, в результате израильского авиаудара.
В прошлый четверг Израиль нанес 12 авиаударов по казармам и позициям "Ансар Алла" в Сане спустя 24 часа после того, как движение объявило об атаке на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве гиперзвуковой ракетой "Палестина-2".
Хуситы предрекли Израилю "мрачные дни" после ударов по Йемену
Вчера, 20:32
 
