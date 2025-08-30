Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ предприняла попытку ликвидации представителя ХАМАС в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 30.08.2025
20:04 30.08.2025
ЦАХАЛ предприняла попытку ликвидации представителя ХАМАС в Газе, пишут СМИ
ЦАХАЛ предприняла попытку ликвидации представителя ХАМАС в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 30.08.2025
ЦАХАЛ предприняла попытку ликвидации представителя ХАМАС в Газе, пишут СМИ
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предприняла попытку ликвидации в Газе представителя военного крыла палестинского движения ХАМАС Абу Убейды, сообщила в субботу... РИА Новости, 30.08.2025
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предприняла попытку ликвидации в Газе представителя военного крыла палестинского движения ХАМАС Абу Убейды, сообщила в субботу израильская гостелерадиокомпания Kan. "Целью ликвидации в городе Газа был представитель военного крыла ХАМАС Абу Убейда", - говорится в сообщении на сайте Kan. Ранее в субботу пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что военные нанесли удар по ключевому представителю ХАМАС в районе города Газа на севере анклава. "Перед атакой были приняты многочисленные меры для минимизации риска для гражданских лиц, включая использование точного вооружения, воздушное наблюдение и дополнительную разведку", - сообщили в ЦАХАЛ.
ЦАХАЛ предприняла попытку ликвидации представителя ХАМАС в Газе, пишут СМИ

Kan: ЦАХАЛ предприняла попытку ликвидации представителя ХАМАС Абу Убейды

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предприняла попытку ликвидации в Газе представителя военного крыла палестинского движения ХАМАС Абу Убейды, сообщила в субботу израильская гостелерадиокомпания Kan.
"Целью ликвидации в городе Газа был представитель военного крыла ХАМАС Абу Убейда", - говорится в сообщении на сайте Kan.
Ранее в субботу пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что военные нанесли удар по ключевому представителю ХАМАС в районе города Газа на севере анклава.
"Перед атакой были приняты многочисленные меры для минимизации риска для гражданских лиц, включая использование точного вооружения, воздушное наблюдение и дополнительную разведку", - сообщили в ЦАХАЛ.
Дым над Газой после израильского авиаудара - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
ЦАХАЛ отменила тактическое прекращение огня в Газе
29 августа, 11:49
 
Заголовок открываемого материала