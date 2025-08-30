https://ria.ru/20250830/izrail-2038572729.html
ЦАХАЛ предприняла попытку ликвидации представителя ХАМАС в Газе, пишут СМИ
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предприняла попытку ликвидации в Газе представителя военного крыла палестинского движения ХАМАС Абу Убейды, сообщила в субботу израильская гостелерадиокомпания Kan. "Целью ликвидации в городе Газа был представитель военного крыла ХАМАС Абу Убейда", - говорится в сообщении на сайте Kan. Ранее в субботу пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что военные нанесли удар по ключевому представителю ХАМАС в районе города Газа на севере анклава. "Перед атакой были приняты многочисленные меры для минимизации риска для гражданских лиц, включая использование точного вооружения, воздушное наблюдение и дополнительную разведку", - сообщили в ЦАХАЛ.
