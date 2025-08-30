https://ria.ru/20250830/izrail-2038572729.html

ЦАХАЛ предприняла попытку ликвидации представителя ХАМАС в Газе, пишут СМИ

ЦАХАЛ предприняла попытку ликвидации представителя ХАМАС в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 30.08.2025

ЦАХАЛ предприняла попытку ликвидации представителя ХАМАС в Газе, пишут СМИ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предприняла попытку ликвидации в Газе представителя военного крыла палестинского движения ХАМАС Абу Убейды, сообщила в субботу... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T20:04:00+03:00

2025-08-30T20:04:00+03:00

2025-08-30T20:04:00+03:00

в мире

хамас

израиль

сектор газа

палестина

армия обороны израиля (цахал)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_1de5004902b646c6fbdab1b5598d4428.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предприняла попытку ликвидации в Газе представителя военного крыла палестинского движения ХАМАС Абу Убейды, сообщила в субботу израильская гостелерадиокомпания Kan. "Целью ликвидации в городе Газа был представитель военного крыла ХАМАС Абу Убейда", - говорится в сообщении на сайте Kan. Ранее в субботу пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что военные нанесли удар по ключевому представителю ХАМАС в районе города Газа на севере анклава. "Перед атакой были приняты многочисленные меры для минимизации риска для гражданских лиц, включая использование точного вооружения, воздушное наблюдение и дополнительную разведку", - сообщили в ЦАХАЛ.

https://ria.ru/20250829/gaza-2038287881.html

израиль

сектор газа

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, хамас, израиль, сектор газа, палестина, армия обороны израиля (цахал)