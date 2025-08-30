https://ria.ru/20250830/izrail-2038561470.html

Израиль убил иранских командиров с помощью слежки за телефонами, пишет NYT

Израиль убил иранских командиров с помощью слежки за телефонами, пишет NYT

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Израильские военные в июне смогли убить ряд иранских военных командиров и ученых, вычислив их местонахождение с помощью слежки за мобильными телефонами их телохранителей, сообщает газета New York Times со ссылкой на иранских и израильских чиновников. "Неосторожное использование иранскими телохранителями мобильных телефонов в течение нескольких лет - в том числе публикации в соцсетях - сыграло центральную роль в том, чтобы израильская военная разведка могла преследовать иранских ядерных ученых и военных командиров, а израильские ВВС смогли атаковать и убить их с помощью ракет и бомб в первую неделю войны в июне", - пишет газета со ссылкой на информацию, полученную от пяти высокопоставленных иранских чиновников, двух членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) и девяти израильских военных и разведчиков. Как пишет издание, до этого верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, опасаясь убийств со стороны Израиля, принял масштабные меры безопасности, в том числе увеличив число телохранителей, и предостерег против использования мобильных телефонов и таких мессенджеров, как WhatsApp. Израиль обнаружил, что эти телохранители носили с собой телефоны и проявляли с их помощью активность в соцсетях. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.

