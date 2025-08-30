Рейтинг@Mail.ru
Президент Индонезии отменил визит в Китай
18:25 30.08.2025
Президент Индонезии отменил визит в Китай
в мире
индонезия
китай
прабово субианто
ДЖАКАРТА, 30 авг – РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто в связи с беспорядками в стране отменил запланированный визит в Китай на празднование 80-летия победы над милитаристской Японией, сообщил госсекретарь Индонезии Прасетио Хади в видеообращении. "Это связано со внутренней динамикой. Он (президент - ред.) хотел продолжать осуществлять прямой мониторинг, а также хотел непосредственно руководить ситуацией и искать оптимальные решения. Поэтому президент Прабово Субианто, со всем уважением и извинениями перед китайским правительством, решил не участвовать в мероприятии, организованном китайским правительством. Думаю, это всё, что мы можем сообщить", - заявил чиновник на видео, размеренном на официальных ресурсах индонезийского правительства. Уже неделю в Джакарте походят многотысячные протесты. Демонстранты требуют улучшения условий труда и повышения заработной платы, а также роспуска парламента. Во время протестов погиб 21-летний водитель мотоциклетного такси, которого задавила полицейская машина - тогда гнев демонстрантов переключился на полицию.
в мире, индонезия, китай, прабово субианто
В мире, Индонезия, Китай, Прабово Субианто
ДЖАКАРТА, 30 авг – РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто в связи с беспорядками в стране отменил запланированный визит в Китай на празднование 80-летия победы над милитаристской Японией, сообщил госсекретарь Индонезии Прасетио Хади в видеообращении.
"Это связано со внутренней динамикой. Он (президент - ред.) хотел продолжать осуществлять прямой мониторинг, а также хотел непосредственно руководить ситуацией и искать оптимальные решения. Поэтому президент Прабово Субианто, со всем уважением и извинениями перед китайским правительством, решил не участвовать в мероприятии, организованном китайским правительством. Думаю, это всё, что мы можем сообщить", - заявил чиновник на видео, размеренном на официальных ресурсах индонезийского правительства.
Уже неделю в Джакарте походят многотысячные протесты. Демонстранты требуют улучшения условий труда и повышения заработной платы, а также роспуска парламента. Во время протестов погиб 21-летний водитель мотоциклетного такси, которого задавила полицейская машина - тогда гнев демонстрантов переключился на полицию.
В столице Индонезии критически повреждена инфраструктура из-за беспорядков
